Itaipu e Cigré-Brasil organizam simpósio sobre Planejamento da Operação e Expansão Elétrica

XV Sepope acontecerá será de terça (15) a sexta-feira (18), em Foz do Iguaçu, reunindo autoridades nacionais e internacionais do setor.

Com apoio da Itaipu Binacional, o Cigré-Brasil vai promover, de terça (15) a sexta-feira (18), em Foz do Iguaçu (PR), o XV Sepope – Simpósio de Especialistas em Planejamento da Operação e Expansão Elétrica. O evento é realizado a cada dois anos e considerado um dos mais importantes do segmento no País, reunindo representantes de conselhos regulatórios, órgãos de planejamento, operadores do sistema, indústria, universidades, consultores e centros de pesquisa.

A cerimônia de abertura, nesta terça-feira (15), às 18h, contará com as presenças do secretário de Energia Elétrica do Ministério de Minas e Energia, Christiano Vieira da Silva, representando o ministro Bento Albuquerque; do diretor-geral brasileiro de Itaipu, almirante Anatalicio Risden Junior; do diretor de Geração da Eletrobras, Pedro Luiz de Oliveira Jatobá; e do diretor Técnico do Cigré Brasil, Iony Patriota de Siqueira, entre outras autoridades do setor elétrico nacional e internacional.

Para o evento estão programadas 19 sessões técnicas, divididas em mais de 80 apresentações, com ampla variedade de temas, como modelagem da geração eólica, sistemas de microgrids, análise da confiabilidade na geração com fontes renováveis, formação de pool de contrato no segmento de distribuição e dimensionamento energético em ambiente de transição energética.

Também foram agendados três painéis de discussão. O primeiro, na quarta-feira (16), vai tratar sobre Planejamento a médio e longo prazo, com a participação do diretor-geral da Aneel, André Pepitone; do presidente diretor de Geração da Eletrobras, Pedro Luiz de Oliveira Jatobá; do presidente da Associação Brasileira dos Investidores em Autoprodução de Energia (Abiape), Mário Luiz Menel da Cunha; e do ex-presidente da Eletrobras e ex-diretor-geral brasileiro e técnico de Itaipu Altino Ventura Filho. A mesa será moderada pelo diretor técnico do Cigré-Brasil, Iony Patriota de Siqueira.

O segundo painel, na quinta-feira (17), vai tratar sobre Aspectos operativos e comercialização de energia, com o diretor-geral do Operador Nacional do Sistema (ONS), Luiz Carlos Ciocchi; Douglas Balduíno, da Companhia Hidrelétrica do São Francisco (Chesf); o presidente da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE), Rui Altieri; e o presidente da Thymos Energia, João Carlos de Melo. O ex-diretor-geral brasileiro de Itaipu e atual diretor presidente da Delta Energia, Luiz Fernando Leone Vianna, será o moderador.

O terceiro e último painel, na sexta (18), será sobre Novos desafios e Evolução Tecnológica em geração, transmissão e distribuição. A mesa será mediada pelo diretor técnico executivo da Itaipu, David Rodrigues Krug, e composta pelo diretor técnico do Cigré-Brasil, Iony Patriota de Siqueira; pelo head de supervisão e automação digital CGT Eletrosul, Pablo Humeres Flores; pelo professor do Departamento de Engenharia e Automação Elétrica da USP, Dorel Soares Ramos; e pelo superintendente adjunto de Engenharia (EN.DT) e representante da Diretoria Técnica no comitê gestor da Atualização Tecnológica da Itaipu Binacional, Bruno Marins Fontes

Haverá ainda apresentação de artigos (invited papers) e trabalhos técnicos, com ênfase nos temas planejamento e operação de sistemas (geração, transmissão e distribuição) e outros aspectos tecnológicos, como técnicas computacionais avançadas aplicadas ao setor, integração de ferramentas de simulação e mercado de energia.

“Trata-se de um fórum internacional para discussões técnicas e científicas no planejamento da operação e expansão dos sistemas elétricos, com intenso intercâmbio de informações, englobando as áreas de operação, desempenho ambiental e de sistemas elétricos, regulação, mercados de eletricidade, sistemas de distribuição e geração distribuída”, afirmou o superintendente de Operação (OP.DT) de Itaipu, José Benedito Mota Junior, coordenador geral do simpósio pela binacional.

Na programação paralela, no dia 15, às 14h, será ministrado o minicurso “O futuro e a consolidação do novo mercado de energia elétrica – questões e soluções”, com o presidente da Thymos Energia, João Carlos Mello, e o sócio e diretor da empresa Alexandre Viana.

Cuidados sanitários

O XV Sepope acontecerá no Bourbon Cataratas do Iguaçu Resort e será o primeiro evento presencial do Cigré-Brasil desde o início da pandemia de covid-19. Serão observados todos os protocolos de segurança sanitária recomendados pelo Ministério da Saúde para o enfrentamento da doença, incluindo a disponibilização de álcool em gel para o público e participantes e a obrigatoriedade do uso de máscaras faciais.

A expectativa é que o seminário atraia mais de 200 participantes, que terão acesso às apresentações e poderão visitar estandes da Itaipu Binacional, Parque Tecnológico Itaipu (PTI), Operador Nacional do Sistema (ONS) e Santo Antônio Energia. As inscrições estão abertas e podem ser feitas na página do XV Sepope (https://www.sepope.com.br/) ou no local, até o primeiro dia do evento.

Créditos: Alexandre Marchetti/Itaipu Binacional.