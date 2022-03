Itaipu e PTI apresentam na Expo Dubai soluções para o agronegócio sustentável

Evento é híbrido, com participantes presenciais e transmissão ao vivo pela internet.

A Itaipu Binacional e o Parque Tecnológico Itaipu (PTI) promovem nesta quinta-feira (24), dentro da programação da Expo 2020 Dubai, o evento “Como promover o Agronegócio Sustentável no Brasil para a Cooperação Bilateral com os Emirados Árabes – o caso em torno do reservatório de Itaipu”.

O debate será das 10h às 11h20 (horário de Brasília), com transmissão simultânea pela internet (plataforma Zoom). Serão apresentadas as contribuições da Itaipu para o desenvolvimento do Oeste paranaense, um dos principais polos do agronegócio brasileiro. Também contará com painelistas da Câmara de Comércio Árabe-Brasileira, Coopavel e governo do Paraná.

Participam do encontro Cida Borghetti, do Conselho de Administração de Itaipu; Rafael Solimeo, da Câmara de Comércio Árabe (moderador); Ariel Scheffer, superintendente de Meio Ambiente de Itaipu; Rodrigo Regis de Almeida Galvão, diretor de Negócios e Inovação do PTI; Dilvo Groli, presidente da Coopavel; e Herlon Goelzer de Almeida, coordenador do RenovaPR.

Para acompanhar, é necessário fazer a inscrição no endereço: https://bit.ly/36pHcGB

O documento síntese do evento, com a programação completa, pode ser acessado neste link: https://bit.ly/3L9iRnq.

Créditos: Alexandre Marchetti/Itaipu Binacional.