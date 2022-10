Itaipu participa de debate sobre energias renováveis

Uma das propostas do evento é mostrar aos agricultores a possibilidade de novas fontes de energia. Em especial, o uso da biomassa e a energia solar.

O diretor técnico executivo de Itaipu, David Krug, é um dos nomes confirmados para a Feira Paranaense de Energias Renováveis, que ocorrerá em Cascavel, de 26 a 28 de outubro. Krug vai discutir “Segurança Energética”, no dia 28 de outubro, às 14h30, juntamente com o vice-presidente institucional e regulatório do Grupo Delta Energia, Luiz Fernando Leone Vianna, ex-diretor-geral brasileiro de Itaipu. A programação do evento começa no dia 26 (quarta-feira), com debates sobre energia solar, com ênfase em viabilidade financeira e legislação; no dia 27, serão discutidos temas relacionados à energia de biomassa; e, no dia 28, acontece o painel com a participação do diretor de Itaipu.

A Feira Paranaense de Energias Renováveis será no Centro de Convenções e Eventos de Cascavel, com foco em profissionais do setor, produtores rurais, comerciantes, industriais e consumidores em geral. O objetivo é discutir as potencialidades das fontes renováveis no Brasil, dentro do contexto da transição energética mundial.

A promoção é da Associação Regional dos Engenheiros Agrônomos de Cascavel (Areac), Federação dos Engenheiros Agrônomos do Paraná (FEAPR), Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná (IDR-Paraná), Sistema Faep, Sindicato Rural de Cascavel e Conselho de Desenvolvimento Econômico e Sustentável de Cascavel (Codesc).

Mais informações em: https://feiraenergiasrenovaveis.com.

Créditos: Itaipu Binacional.