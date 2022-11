Itaipu prepara ampla programação para o Natal de Águas e Luzes do Gramadão da Vila A

Espetáculos começam nos dias 3 e 4 de dezembros, todos gratuitos e abertos ao público. Mais de cem árvores serão iluminadas.

A Itaipu Binacional programou um Natal de encher os olhos do público que visitar o Gramadão da Vila A, em Foz do Iguaçu (PR), de 3 de dezembro de 2022 a 5 de janeiro de 2023. Todas as atrações são gratuitas e abertas ao público.

Na abertura oficial, no dia 3 de dezembro – que contará com a chegada do Papai Noel e o acendimento da iluminação –, a Despertar Produções apresenta o musical “Eu acredito no Natal”, às 20 horas. O espetáculo levará ao palco uma orquestra, cinco atores/cantores, dois acrobatas e 16 bailarinos. Juntos, eles contarão uma história emocionante sobre a magia do Natal.

O Coral de Itaipu também participará da apresentação, dando um brilho a mais à peça. Quem perder a abertura poderá assistir à reapresentação no dia 4, no mesmo horário, às 20h.

Outra atração será a Felchak Produções e Eventos, de Guarapuava (PR), que volta à cidade prometendo um “espetáculo de Natal como Foz nunca viu”, nos dias 17 e 18 de dezembro, às 20 horas. Serão cinco palcos, que ficarão distribuídos pelo gramado, 125 artistas interagindo em cenários diferentes e figurinos exclusivamente preparados para emocionar aqueles que acompanharem a “Vila Encantada de Natal”.

“A Itaipu está oferecendo mais esse presente para os moradores da região e turistas. Será o mais belo Natal que o Gramadão já recebeu e esperamos que as famílias compareçam para desfrutar das atrações, preparadas com carinho por nossas equipes”, convida o diretor-geral brasileiro de Itaipu, Anatalicio Risden Junior.

Vila do Natal

Além dos shows, durante todo o mês de dezembro as famílias poderão visitar a Casa do Papai Noel, na Vila do Natal, que terá uma casinha de arrecadação de brinquedos.

Quem for até o Gramadão será recepcionado pelos artistas circenses da Troupe Luz da Lua que estarão vestidos com roupas típicas de Natal e vão interagir com as pessoas, prometendo muita alegria, principalmente para as crianças.

O clima de fraternidade típico do período também será dado pela decoração que será instalada no local. Dez arcos decorados formarão um portal de entrada, dando as boas-vindas aos visitantes.

As cem árvores naturais do entorno do Gramadão receberão 2.000 cordões de microlâmpadas de led. Já a árvore de Natal decorativa terá 25 metros de altura. Outras estruturas de metal, de cinco metros de diâmetro cada, serão montadas para que o público passe por dentro delas, como se estivessem no interior de bolas de decoração de árvores natalinas. Um letreiro com a frase “Feliz Natal” será montado para que os visitantes possam usar como cenário de fotos.

A empresa prevê ainda um patrocínio ao Fundo Iguaçu para aplicação no Natal de Águas e Luzes. A iniciativa é uma parceria da Itaipu Binacional, Prefeitura Municipal, Fundo Iguaçu, Sindicato dos Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares (Sindhotéis) e do Núcleo da Avenida Brasil. Mais atrações e datas dos parceiros serão divulgadas no início de novembro.

Créditos: Sara Cheida/Itaipu Binacional.