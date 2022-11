Itaipu prepara Gramadão para o Natal de Águas e Luzes

Local receberá Vila de Natal e árvore com 25 metros, uma das maiores do Paraná.

A empresa contratada pela Itaipu já começou a montagem da decoração natalina do Gramadão da Vila A. O trabalho, que depende das condições climáticas favoráveis, deve ser concluído ainda em novembro. A abertura das festividades no local está programada para acontecer no dia 3 de dezembro, às 20h, com o espetáculo “Eu Acredito no Natal”, do grupo Despertar Produções.

Ao todo, o Gramadão receberá cinco espaços decorados e cinco palcos para os shows. O destaque fica para a Árvore de Natal gigante, com 25 metros de altura e 13 de diâmetro, uma das maiores do estado. Além dela, serão instalados pórticos iluminados nas entradas da praça, letreiros e túneis de luz e bolas iluminadas para receber os iguaçuenses e turistas.

A Vila de Natal contará com a tradicional Casa do Papai Noel, onde as crianças poderão conversar com o bom velhinho, e também com uma Casa de Brinquedos, que receberá as doações para a “Campanha de Natal” realizada em parceria com a RPC e com o Sesc. Duas árvores de 5 metros cada e o trenó com as renas completam a decoração desta atração, que atrai muitas famílias.

E como não poderia faltar em um Natal de Águas e Luzes, fontes iluminadas de 4,5 metros darão um brilho a mais ao Gramadão. E as cem árvores naturais do entorno receberão 2.000 cordões de microlâmpadas de led.

Programação

Além do espetáculo de abertura (que se repete também no dia 4, às 20h) todas as noites, os visitantes da Vila de Natal serão recebidas pelos artistas circenses da Troupe Luz da Lua, que vestidos com figurinos especiais vão interagir com o público garantindo muita alegria, principalmente para as crianças.

Já nos dias 17 e 18, às 20h, a Felchak Produções Artísticas promete muita emoção com o espetáculo “Vilas Encantadas do Natal”. Serão 125 artistas atuando em cenários diferentes e com figurinos exclusivos.

Todas as atrações são gratuitas e abertas ao público.

CréditoS: Stephanie Nicolli/Itaipu Binacional.