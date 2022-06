Itaipu recebe troféu Empresa Amiga da Uopeccan 2021

Binacional apoiou a instituição com auxílio eventual e patrocínios no ano passado, ajudando a manter os mais de 300 leitos em dois hospitais na região.

A Itaipu recebeu, na tarde desta quarta-feira (8), o troféu Empresa Amiga da Uopeccan 2021, pela ajuda prestada ao Hospital do Câncer de Cascavel em 2021. A honraria foi recebida pelo diretor-geral brasileiro, Anatalicio Risden Junior.

“Apoiar essas iniciativas é papel da Itaipu. Está em nossa missão o desenvolvimento social. É uma forma de a entidade dar a sua contrapartida à sociedade, não somente com obras estruturantes, mas com investimento nessas instituições”, comentou Risden.

No ano passado, Itaipu destinou R$ 80 mil a Uopeccan via auxílio eventual, além de patrocinar a feijoada promovida pela entidade para arrecadar recursos. Os colaboradores da empresa também são atuantes na arrecadação mensal à entidade, criada em 1991.

A União Oeste Paranaense de Estudos e Combate ao Câncer (Uopeccan) presta serviços especializados no tratamento do câncer, doenças hepáticas e outras especialidades, em dois hospitais, localizados em Cascavel e Umuarama. O Centro de Alta Complexidade em Oncologia do Paraná (Cacon) possui o Selo da Organização Nacional de Acreditação – ONA, que certifica a qualidade dos serviços de saúde no Brasil.

O complexo hospitalar em Cascavel possui 130 leitos, UTI adulto e infantil com 10 leitos e com equipamentos de suporte a vida de última geração. O hospital de Umuarama, além de prestar atendimento para Oncologia, é também Hospital Geral em algumas especialidades. São 215 leitos, 20 leitos de UTI, 9 salas cirúrgicas, e a Casa de Apoio ao paciente de câncer, que conta com 60 leitos.

Conheça mais sobre o trabalho da Uopeccan em www.uopeccan.org.br.

Créditos: Rubens Fraulini/Itaipu Binacional.