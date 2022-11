Itaipu será sede de conferência internacional sobre uso de satélites em hidrologia

Evento acontece às vésperas do lançamento de satélite específico para esse fim e terá a participação de pesquisadores envolvidos diretamente no projeto.

A Itaipu receberá, entre os dias 21 e 25 de novembro, no Cineteatro dos Barrageiros, a terceira edição do South America Water from Space. O evento reúne especialistas, acadêmicos, técnicos e pesquisadores de vários países para debater os recentes avanços e perspectivas da aplicação de satélites em hidrologia na América do Sul.

A Conferência faz parte da primeira etapa do lançamento do satélite da missão Surface Water Ocean Topography (SWOT), com lançamento previsto para o início de dezembro, e que tem entre seus objetivos fazer o primeiro levantamento global das águas superficiais da Terra, observar os detalhes da topografia oceânica e medir como os corpos d’água da superfície terrestre mudam ao longo do tempo.

Pesquisadores diretamente envolvidos no projeto, como o coordenador Jean-François Crétaux, estarão na Itaipu para falar sobre a missão, desenvolvida em parceria pelas agências espaciais dos EUA (NASA), França (CNES), Canadá (CSA) e Reino Unido (UKSA).

O uso de dados de satélites observacionais na hidrologia é um avanço científico recente e a Itaipu está na vanguarda no continente, avaliando e utilizando dados a partir do espaço em sua rotina operacional. A Diretoria Técnica da empresa, por meio da Divisão de Estudos Hidrológicos e Energéticos (OPSH.DT), realiza diariamente a Previsão de Afluências, utilizada no processo de geração da usina pela Divisão de Programação e Estatística (OPSP.DT).

A South America Water from Space III é organizada pelo Institut de Recherche pour le Développement (IRD – França), Serviço Geológico do Brasil (SGB, antiga Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais – CPRM), Centre National d’Études Spatiales (CNES – França), Associação Brasileira de Recursos Hídricos (ABRHidro) e Instituto de Pesquisas Hidráulicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (IPH/UFRGS).

A Itaipu patrocina o evento, que conta também com suporte da Fundação Parque Tecnológico de Itaipu (PTI), da Surface Water and Ocean Topography (SWOT) e do Laboratory of Space Geophysical and Oceanographic Studies (LEGOS – França).

Créditos: Edino Krug/Itaipu Binacional.