Itaipu terá esquema especial para atendimento turístico no feriado do carnaval

Complexo Turístico Itaipu abrirá todos os dias do feriadão e ofertará o dobro de horários para os passeios. Visitantes serão recebidos ao som de marchinhas e terão espaço temático e “instagramável”

O Turismo da Itaipu preparou uma operação especial para atendimento dos visitantes ao longo do feriado prolongado do carnaval, de 26 de fevereiro (sábado) a 2 de março (quarta-feira). Ao longo dos dias de folia, o Complexo Turístico Itaipu (CTI) vai operar com o dobro de horários disponíveis em seus atrativos e estará aberto inclusive na terça-feira, dia da semana em que geralmente fecha para manutenção.

Os turistas também serão recebidos ao som de marchinhas carnavalescas em dois pontos: o Centro de Recepção de Visitantes – de onde partem todas as visitas – e o Mirante Central, principal parada para fotos, com visão panorâmica da hidrelétrica. Em ambos os espaços, haverá um ambiente temático “instagramável” e alusivo às festividades de Momo, com o mote “Carnaval cheio de energia”.

O público que vier à hidrelétrica também poderá conhecer a usina por dentro, com o atrativo Itaipu Especial. Recém-retomado, o circuito operará durante todo o carnaval. O passeio ficou suspenso por um tempo, em função da pandemia da covid-19. Os cuidados para prevenção da doença deram ao CTI o primeiro certificado de “destino com responsabilidade sanitária” emitido pela Prefeitura de Foz do Iguaçu.

Saídas

O passeio Itaipu Panorâmica terá saídas a cada 15 minutos, das 8h30 às 17 horas. A visita ao Refúgio Biológico vai operar nos seguintes horários: 8h30, 9h30, 10h, 10h30, 13h30, 14h30, 15h e 15h30. A iluminação noturna da usina, Itaipu Iluminada, vai ocorrer na sexta e no sábado, com saída às 19h. O circuito Itaipu Especial oferecerá seis saídas diárias: às 8h30, 9h30, 11h, 13h, 14h30 e 15h30.

Para mais informações sobre os passeios, valores, agendamentos, consulte o site https://turismoitaipu.com.br/.

Moradores de Foz do Iguaçu e municípios lindeiros ao lago de Itaipu não pagam ingresso, mediante apresentação de documento com nome, que comprove residência, como título de eleitor, contas em geral, entre outros. É necessário fazer reserva pelo telefone (45) 3576-7000 ou WhatsApp (45) 99131-9119. Menores de 18 anos podem apresentar comprovante no nome dos pais.

Créditos: Rubens Fraulini/Itaipu Binacional.