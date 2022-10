Itaipu vai sediar 2ª edição da Corrida do Turismo

Prova será no dia 6 novembro (domingo), com percursos de 5 km e 10 km. As inscrições já estão abertas.

A usina de Itaipu vai sediar a 2ª edição da Corrida do Turismo de Foz do Iguaçu, na manhã do dia 6 de novembro (domingo). A organização é do Instituto Cisne Branco e o do Instituto Ecoprojetar, com patrocínio da Itaipu e outras instituições.

Serão dois percursos, de 5 km (caminhada) e 10 km (corrida), com expectativa de reunir até mil competidores da região trinacional (Brasil, Paraguai e Argentina). As inscrições para o primeiro lote de ingressos já estão abertas e podem ser feitas no endereço: https://www.minhasinscricoes.com.br/Evento/2CorridadoTurismo.

A primeira edição da corrida ocorreu no Parque Nacional do Iguaçu e teve como tema as belezas naturais da unidade de conservação. Nesta edição, na usina de Itaipu, o tema será a geração hidrelétrica, presente nas medalhas, troféus, camisetas e painel para fotos. A organização salienta que a prova é familiar e inclusiva, aberta também a mulheres, homens e pessoas com deficiência (PCDs).

“O intuito desta ação é gerar legado através do fortalecimento da corrida de rua, com o objetivo de inserir no calendário de eventos do município. Também queremos promover a divulgação turística, além de criar o desejo de participação e, ao mesmo tempo, possibilitar aos atletas a oportunidade de conhecer ou rever a Itaipu, maravilha do mundo moderno”, disse a diretora do Instituto Ecoprojetar, Ana Biesek.

O patrocínio a eventos turísticos e esportivos faz parte da missão institucional de Itaipu, que é “Gerar energia elétrica de qualidade com responsabilidade social e ambiental, contribuindo com o desenvolvimento sustentável no Brasil e no Paraguai”.

Como vai ser

A recepção dos atletas, no dia 6 de novembro, começa a partir das 6h da manhã no Centro de Recepção de Visitantes (CRV) de Itaipu, com largada da prova às 7h30. O evento está programado para terminar às 11h, incluindo entrega das premiações.

Conforme o regulamento, serão premiados os cincos primeiros colocados na categoria Geral Individual Masculina e Feminina e os três primeiros colocados na categoria Turística Masculino e Feminino (pessoas que trabalham no segmento turístico). Também haverá premiação para o primeiro colocado por faixa etária feminina e masculina.

Os primeiros colocados nas categorias Geral e Turística receberão como prêmio um troféu e um pacote no Recanto Cataratas Thermas Resort & Convention, com duas diárias em apartamento categoria luxo para duas pessoas, com café da manhã e jantar.

As colocações seguintes vão receber troféu e ingresso para o passeio de barco do Macuco Safari. Todos os participantes do evento concorrem ao sorteio de um pacote do Hotel Recanto Cataratas e ingressos em atrativos turísticos.

Entrega dos kits

A entrega de kits de atleta (camiseta, bolsa, número e chip) será realizada uma semana antes, nos dias 28 e 29 de outubro de 2022, no Shopping Del Este, localizado junto à aduana de Ciudad del Este (Paraguai). Para os atletas que não conseguirem retirar o kit nesta data, será entregue no dia 5 de novembro, em Foz do Iguaçu, em local ainda a ser divulgado.

Créditos: Itaipu Binacional/Nilton Rolin.