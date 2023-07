O SLEC Desenvolvimento Humano da convida você para nosso primeiro evento presencial sobre liderança e desenvolvimento gerencial

Líderes sem Fronteiras tem como objetivo aumentar a receita do seu negócio de maneiras incríveis.

O evento abordará uma variedade de tópicos, incluindo os perigos de ficar em sua zona de conforto, lidar com o gerenciamento de mudanças e a motivação da equipe.

Também está em andamento um trabalho para criar um plano de voo que permitirá aos executivos levar o contexto desse novo negócio além de seu ponto de partida e operar com mais eficiência.

Essa imersão será realizada no dia 12 de agosto no Mabu Thermas Resort em Foz do Iguaçu.

Um dia inteiro de treinamento das 8h às 18h leva os participantes em sua jornada de líderes dolorosos e desafiados a líderes excepcionais.

A capacitação será coordenada pelos consultores Solange Limberger e Pablo Mendes, especialistas em educação e bem-estar corporativo.

A programação contém conteúdo prático para melhorar e transformar o ambiente de negócios.

O objetivo do encontro é traçar o perfil comportamental de cada líder e mostrar como eles podem influenciar resultados, motivar equipes e enfrentar as principais dificuldades e desafios do mundo dos negócios.

Como parte do evento, uma análise especial de perfil comportamental estará disponível para os executivos para ajudar a desenvolver a autoconsciência e as habilidades de liderança. Por favor, note que os lugares são limitados.

Valores e ingressos

Para garantir sua participação, você deve se registrar formalmente e pagar 50% ou o valor total do preço do ingresso.

O ingresso da campanha (somente para sócios) é válido até 24 de julho e custa 550 reais.

Após esta data, os convites serão abertos ao público da Internet e terão preços normais.

Lotes dos ingressos

Lote promocional para parceiros – até 24/7 – valor: R$ 550

Primeiro lote – de 25/7 a 3/8 – valor: R$ 600

Segundo lote – de 4/8 a 12/8 – valor: R$ 650

Não perca esta oportunidade única de aprimorar suas habilidades de liderança e levar seu negócio a patamares extraordinários.

Entre em contato com Solange Limberger no WhatsApp pelo (45) 99114-1747 ou (45) 99992-4259, Pablo Mendes.

As formas de pagamento são dinheiro, cartão de crédito, parcelado e Pix.

Fonte: Imprensa ACIFI.

