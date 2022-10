Livro da Editora da UNILA é finalista do prêmio da Associação Brasileira de Editoras Universitárias

Criado pela programadora visual Francieli Padilha, projeto gráfico da obra ARARA RARA está entre os três melhores do ano; vencedor será anunciado em novembro.

Pelo segundo ano consecutivo, a editora da UNILA (EDUNILA) coloca uma de suas obras entre as finalistas do Prêmio da Associação Brasileira das Editoras Universitárias (ABEU). Criado pela programadora visual Francieli Padilha, o projeto gráfico do livro ARARA ЯAЯA – Antologia de palíndromos|Ensaio sobre a palindromia está entre os três melhores do ano segundo a instituição, ao lado de publicações das editoras da USP e da UNESP. O resultado final, com a divulgação do primeiro, segundo e terceiro colocados, será anunciado em 18 de novembro, em uma cerimônia no teatro Unibes Cultural, em São Paulo.

De autoria do escritor Fábio Aristimunho Vargas – morador de Foz do Iguaçu (PR) – ARARA ЯAЯA (lê-se arara rara) é uma obra bifronte, ou seja, possui duas frentes (duas capas), projeto que vai ao encontro a sua temática, já que o livro tem como foco os palíndromos, palavras e frases que permanecem iguais quando lidas de trás para frente. São palíndromos, por exemplo, palavras como AIA, OSSO e ESMAGAM-SE, e frases como OTO COME MOCOTÓ, já que seguem sendo as mesmas tanto quando lidas da forma convencional quanto no sentido oposto.

No projeto criado pela servidora Francieli Padilha, dois livros distintos estão unidos em um só: de um lado, há uma compilação de autores com seus respectivos palíndromos. Nessa antologia, figuram nomes como Arnaldo Antunes, Barão de Itararé, Chico Buarque, Gregorio Duvivier, Laerte, Millôr Fernandes e Ota, entre outros. Do outro lado, ARARA ЯAЯA apresenta um estudo sobre essa arte, pouco (re)conhecida. Assim, o formato do livro de algum modo concretiza a temática da qual trata. “O desafio era criar uma representação também visual da palindromia”, afirma Francieli.

Segundo ela, desde o início a “intenção foi que o design da capa pudesse ser visualizado da mesma forma tanto da direita para a esquerda, quanto da esquerda para a direita. Além disso, tanto para a capa, quanto para o miolo, foi seguida uma linha de layout mais limpa, valorizando o conceito da palindromia e o aspecto de leitura fluida”, explica.

Reconhecimento

A inclusão de ARARA ЯAЯA – Antologia de palíndromos|Ensaio sobre a palindromia no 8º Prêmio ABEU demonstra que a EDUNILA, mesmo há apenas oito anos no mercado editorial, vem se destacando entre as editoras universitárias brasileiras. Corrobora com isso o fato de a obra ser finalista ao lado de publicações das editoras da USP (fundada em 1962) e da UNESP (criada em 1987) que, além de estarem em atuação há décadas, são ligadas a duas das principais instituições de ensino superior brasileiras.

Para o chefe da editora da UNILA, Antonio Rediver Guizzo, a inclusão da editora entre os três finalistas pelo segundo ano consecutivo “reafirma o reconhecimento da qualidade das produções da EDUNILA por especialistas da área”, avalia. Outro ponto relevante dessa inclusão é que “destaca a relevância e a contribuição das obras produzidas pela editora para o crescimento e consolidação do conhecimento artístico, acadêmico e científico do país e da América Latina”, finaliza.

Prêmio ABEU

Criado em 2015, o prêmio ABEU tem o propósito de eleger, anualmente, as melhores edições universitárias no âmbito do conhecimento científico e acadêmico. Além disso, são premiados também os melhores projetos gráficos de obras publicadas por suas associadas. Com isso, a Associação incentiva a qualificação das editoras universitárias e fomenta a produção técnico-científica, visando não apenas à excelência dos conhecimentos veiculados nas obras, mas também à concepção estética das edições.

Além da categoria projeto gráfico, o Prêmio ABEU abrange outras sete: Ciências Humanas; Ciências Naturais e Matemáticas; Ciências Sociais; Ciências Sociais Aplicadas; Linguística, Letras e Artes; Ciências da Vida e o Prêmio ABEU Tradução.

Em 2021, o livro Por um ensino insurgente em arquitetura e urbanismo, também publicado pela EDUNILA e organizado pelos professores Andréia Moassab e Leo Name, obteve a segunda colocação no 7º Prêmio ABEU na categoria Ciências Sociais Aplicadas.

O finalista deste ano, ARARA ЯAЯA – Antologia de palíndromos|Ensaio sobre a palindromia, pode ser adquirido diretamente com a EDUNILA. Para mais informações, acesse o Catálogo da EDUNILA (https://editora.unila.edu.br/edunila/catalog/page/3).

Créditos: UNILA.