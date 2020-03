Medida de contingência (COVID-19): Parque Tecnológico Itaipu adota home office para colaboradores

Ação atende decreto municipal para enfrentamento do Coronavírus; equipe foi designada para garantir a execução de serviços

A Fundação Parque Tecnológico Itaipu (Fundação PTI-BR) adota, a partir desta sexta-feira, 20, em todas as atividades não essenciais, a modalidade de trabalho remoto (também conhecida como home office) para os seus colaboradores. A medida atende às diretrizes do Decreto Municipal Nº 27.980, emitido na quinta-feira, 19, pela Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu para o enfrentamento do Coronavírus (COVID-19).

A ação de contingência da Fundação PTI tem anuência do Ministério Público e segue por tempo indeterminado. O Parque Tecnológico possui as ferramentas digitais necessárias para que o trabalho de forma remota seja desenvolvido normalmente neste período e as atividades dos projetos sejam mantidas.

O PTI designou, ainda, uma Equipe de Contingência, responsável por garantir a execução de serviços presenciais essenciais ao funcionamento básico do Parque. Os colaboradores que fazem parte da equipe atuarão de maneira gradativa e coordenada, a fim de evitar ao máximo o contato entre os integrantes.

Neste período, é possível entrar em contato com o PTI pelo e-mail: [email protected]