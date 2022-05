Mestrado em Engenharia Civil recebe inscrições até 26 de junho

O mestrado em Engenharia Civil da UNILA está recebendo, até 26 de junho, inscrições para alunos regulares e especiais. São oferecidas seis vagas em três linhas de pesquisa: Materiais e Ecoeficiência; Estruturas; e Sustentabilidade e Meio Ambiente. As informações completas estão disponíveis no Edital PPGECI 07/2022 (https://bit.ly/ppgeci_22).

Para a inscrição é necessário apresentar documentos pessoais e acadêmicos, a proposta de pesquisa e cartas de recomendação, entre outros documentos. A avaliação será feita com base na análise da documentação e defesa da proposta de pesquisa (entrevista por videoconferência com a Comissão de Seleção do Processo Seletivo).

Caso não sejam preenchidas, as vagas de uma linha de pesquisa poderão ser preenchidas por candidatos aprovados em outra linha, conforme ordem de classificação no processo seletivo. Os candidatos não classificados poderão concorrer, como aluno especial, a até três vagas por linha de pesquisa.

O objetivo do mestrado em Engenharia Civil é formar profissionais com a necessária competência interdisciplinar para integrar os fatores tecnológicos, ambientais e socioeconômicos nas etapas de planejamento, dimensionamento, construção e gestão/exploração de infraestruturas. Mais informações sobre o curso podem ser obtidas na página do PPGECI (https://portal.unila.edu.br/mestrado/engenharia-civil).

Créditos: UNILA.