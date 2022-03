Mestrado em Literatura Comparada recebe inscrições para alunos especiais

O mestrado em Literatura Comparada da UNILA recebe, até esta sexta-feira (11), inscrições para a seleção de alunos especiais para o primeiro semestre de 2022. São ofertadas quatro disciplinas. As inscrições são gratuitas e as informações completas estão disponíveis no edital PPGLC 03/2022.

Aluno especial é portador de diploma superior que se inscreve em uma disciplina, mas não é aluno regular do mestrado. Podem participar do processo, graduados em quaisquer áreas do conhecimento. A seleção será realizada pelo docente responsável pela disciplina escolhida pelo candidato por meio da avaliação do texto de justificativa apresentado. O número de vagas de cada disciplina será definido pelo docente, de acordo com as inscrições recebidas.

As disciplinas serão ministradas de forma remota a partir de 21 de março até 18 de abril, quando as aulas passam a ser presenciais. As disciplinas ofertadas de modo híbrido são: Leituras literárias em perspectiva comparatista; Memória, corpo, ritual: literatura, teatro e performance na América Latina; Memória, esquecimento e representação. A disciplina “Seminário em tópicos especiais de literatura comparada – epistolografia e literatura: processo criativo, acervo e mercado” será ministrada totalmente em modo remoto.

