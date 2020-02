Mestrados em Literatura Comparada e em Relações Internacionais, da UNILA, estão com inscrições abertas para aluno especial

Os mestrados em Literatura Comparada e em Relações Internacionais, da UNILA, estão com inscrições abertas no processo seletivo de aluno especial, para ingresso no primeiro semestre de 2020. O candidato deve inscrever-se por meio do Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas da UNILA, que pode se acessado no link: bit.ly/sigaaunila. Para a inscrição, são necessários documentos como carta de intenção e curriculum vitae . A inscrição e o curso são gratuitos.



Literatura Comparada

O mestrado em Literatura Comparada está com inscrições abertas até o dia 28 de fevereiro. O mestrado oferta 20 vagas para aluno especial, distribuídas nas seguintes disciplinas: Leituras literárias em perspectiva comparatista: João Guimarães Rosa (10 vagas); Prácticas artísticas y textualidades en la cultura latinoamericana (5 vagas); e Representações narrativas simbólicas e construção de identidades transfronteiriças na América Latina (5 vagas). O resultado final será divulgado no dia 10 de março, e as matrículas devem ser realizadas nos dias 11 e 12 de março. O edital do processo seletivo está disponível em: bit.ly/alunoespeciallc.

Relações Internacionais

O mestrado em Relações Internacionais está com inscrições abertas até o dia 26 de fevereiro. O mestrado oferta quatro vagas para aluno especial em cada uma das seguintes disciplinas: Relações internacionais além do estadocentrismo; Política externa como política pública; e Imperialismo, questão agrária e dependência. O resultado final do processo seletivo será divulgado no dia 6 de março, e a matrícula dos selecionados deve ser efetivada no dia 9 de março. As aulas iniciam-se na segunda semana do mês de março. O edital do processo seletivo está disponível em: bit.ly/alunoespecialri.