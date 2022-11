Mochileiro pela educação: Thiago Silva traz reflexão sobre negócios de impacto social no Latinoware 2022

Thiago Silva, que já percorreu 65 cidades brasileiras, distribuindo mais de 10 mil livros, palestrou na 19º edição do Congresso Latino-Americano de Software Livre.

Com a palestra “Negócios sociais: impacto e sustentabilidade caminham juntos”, o empreendedor social Tiago Silva, conhecido como “Mochileiro pela Educação”, esteve no palco do Latinoware 2022, para trazer a reflexão sobre empreendedorismo e impacto social.

Tiago é idealizador da jornada pela educação que atua em três missões de futuro: um mundo onde mais jovens leiam, um mundo onde mais jovens empreendam e um mundo onde mais jovens inspiram. O profissional já percorreu 80 cidades brasileiras, distribuindo mais de 10 mil livros e levando a mensagem da educação que salva vidas a mais de 40 mil jovens.

A palestra integrou o cronograma de atividades do 19º Congresso Latino-Americano de Software Livre (Latinoware), evento organizado pela Itaipu Binacional e pelo Parque Tecnológico Itaipu – Brasil (PTI-BR).

O objetivo foi provocar uma mudança de comportamento empreendedor com base nas dinâmicas de transformações socioeconômicas impulsionadas pela agenda 2030, buscando inovação social, empreendedorismo e tecnologias sociais que transformam a vida das pessoas e promovem desenvolvimento econômico e social.

O palestrante Tiago trouxe como os negócios sociais e impactos sociais caminham juntos. “Falamos um pouco como nasceram os negócios de impacto, primeiros passos, as principais tendências e nomes dessa área que tem crescido bastante. Sobre ESG, que também é uma agenda muito importante, que está crescendo com investimentos importantes para o mundo dos negócios sociais e também sobre os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS)”, explicou.

O negócio de impacto: “mochileiro pela educação”, também teve espaço na palestra. “Trabalhamos com livros e literatura para desenvolver competências em jovens e crianças no interior do Brasil. Foi uma palestra bastante interativa, bastante exemplificada. Trouxemos para o público um conteúdo muito atual, para que eles pudessem se inspirar e dar o seu primeiro passo para desenvolver seu negócio de impacto”, disse.

O que é o Latinoware para você?

Participando a sete anos do congresso, Tiago Silva, destacou a importância do evento. “Latinoware é sobre hardware, software, mas sobre gente. Sobre pessoas e sonhos. Temos um evento que é bastante técnico, mas que aos poucos as pessoas começam a mostrar a emoção, a mostrar quem é que está por trás daquele programa, ideia e negócio”, ressaltou o empreendedor social.

Segundo ele, o Latinoware é um evento onde as pessoas respiram tecnologia, mas se divertem e se sentem em casa. “O público como um todo se sente parte. O Latinoware consegue chegar ao seu negócio mas principalmente ao seu coração”, finalizou Tiago.

Créditos: Suelen Bicicgo/Latinoware/PTI-BR.