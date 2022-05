MPT, ANDI e OIT lançam a publicação “Trabalho Infantil: Guia para a Cobertura Jornalística”

Publicação será lançada em live que será realizada na manhã de 10 de maio.

Segundo dados da PNADC (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua), do IBGE, o Brasil contava com cerca de 1,8 milhão de crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos em situação de trabalho infantil no ano de 2019.

Para mostrar a face cruel e desigual do trabalho infantil, e combatê-lo, é preciso envolver gestores(as) públicos(as), a sociedade civil organizada e também a imprensa — agente estratégico no agendamento do debate público no país.

É com esse objetivo de contribuir com o trabalho dos(as) profissionais da imprensa, que a ANDI – Comunicação e Direitos, a Organização Internacional do Trabalho (OIT) e o Ministério Público do Trabalho (MPT) convidam para o lançamento da publicação “Trabalho Infantil: Guia para a Cobertura Jornalística”.

O evento acontece, em formato virtual, no dia 10 de maio, com transmissão no canal TV MPT no YouTube, das 10h30 às 12h.

O guia oferecerá aos(às) profissionais de imprensa uma quantidade substancial de informações, de forma simples e técnica, a fim de subsidiar a cobertura jornalística sobre o tema e a denúncia dos casos de trabalho infantil no país.

Para participar, inscreva-se em bit.ly/lançamento-guia.

Reserve a data e apoie a causa!

Créditos: Assessoria de Comunicação MPT-PR.