“Natal Águas e Luzes” de Foz do Iguaçu

A partir de sábado (2), às 19h30, os moradores de Foz do Iguaçu e região vão se surpreender com as luzes de Natal do Gramadão da Vila A.

Para tanto, a decoração de natal conta com 111 árvores com mais de 2.000 luzes LED.

Além disso, há grandes presentes decorativos, uma árvore no meio com uma estrela na ponta que chega a 25 metros de altura, uma proteção para a “jornada” de 2023 a 2024, um caminho de luz, asas de anjo para àquelas fotos no Instagram, e muitos outros itens decorativos iluminando o Gramadão.

Sendo assim, no sábado (2), os moradores são convidados a visitar a Vila Encantada do Papai Noel, onde o bom velhinho estará das 19h às 22h até o dia 23 de dezembro.

No mesmo local, a trupe de circo Luz da Lua fará brincadeiras e entreterá as crianças durante três horas a partir das 19h.

Eventualmente, pela programação, a música começará no Gramadão no domingo (3), a partir das 19h30.

Arrecadação de brinquedos

Com o objetivo incentivar o turismo na cidade em momentos de lazer e cultura, e também ajudar quem realmente precisa. Quem quiser deixar o Natal de outra criança mais feliz pode deixar brinquedos – em bom estado – na casinha ao lado da casa do Papai Noel. Ao final da comemoração, brinquedos são distribuídos às crianças em situação de vulnerabilidade.

Primordialmente, para tornar a viagem mais confortável, a Itaipu Binacional instalará bebedouros ao lado da concha acústica do Gramadão. Ou seja: mantenha-se hidratado e leve uma garrafa!

A novidade Energia de Natal

A apresentação “Energia de Natal”, uma carreta-palco tque começa em Foz do Iguaçu e passará por diversas cidades próximas.

O primeiro espetáculo acontecerá no dia 2 de dezembro, às 20h, na Praça da Mentira da Vila C (ao lado da Escola Padre Luigi Salvucci).

No dia seguinte, 3 de dezembro, a Energia de Natal desloca-se npara o Centro de Convivência do Bubas.

Em suma, e durante o show, o público poderá assistir a um espetáculo de Natal da companhia curitibana “Projeto Broadway”.

Parada de Natal

Nos dias 7 e 8 de dezembro, será realizado um desfile de Natal na Avenida Jorge Schimmelpfeng para entreter os visitantes.

A exposição conta com 130 artistas fantasiados, entre artistas locais, artistas da Companhia Sorriso com Arte e convidados.

Além disso, apresentações de música ao vivo incluem mais de três belos contos de fadas.

Show de Frei Gilson

No sábado (9), às 19h30, a Prefeitura de Foz do Iguaçu promoverá a exposição Frei Gilson na Praça da Paz.

Vale ressaltar, que contará com a presença de autoridades locais, incluindo o prefeito Chico Brasileiro e o Diretor da Itaipu, Enio Verry, participem deste evento.

Grande Espetáculo de Natal

Por fim, no sábado é esperado o grande espetáculo de Natal trazido pela Itaipu Binacional. A partir das 19h, os diretores da binacional e autoridades locais participarão da solenidade e, em seguida, assistem à apresentação do Coral da Itaipu Binacional. Das 20h às 22h.

Acima de tudo, todos estão convidados a prestigiar os artistas da Companhia Despertar, que interpretarão a peça “O Natal dos Brinquedos Mágicos”.

Fonte: Imprensa Itaipu Binacional.