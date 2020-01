Show das águas com cara nova: Mirante do Vertedouro da Itaipu ganha revitalização completa

Obras de terraplanagem começaram nesta quarta-feira (8) e devem durar 90 dias. Todo o piso será trocado por paver e canteiros elevados.

O Mirante do Vertedouro, uma das principais paradas do atrativo turístico Itaipu Panorâmica, está ganhando uma revitalização completa. Nos próximos 90 dias, todo o piso do espaço será trocado: as pedras irregulares darão lugar para 4.300 m² de piso tipo paver, além de 1.500 m² de canteiros elevados e um novo estacionamento para ônibus. As alterações darão um visual mais agradável ao mirante, que é lotado pelos turistas, especialmente, quando o vertedouro da Itaipu está aberto.

Na manhã desta quarta-feira (8), as máquinas começaram a trabalhar no local, fazendo a terraplanagem com a retirada das pedras irregulares. Na sequência, serão instaladas as infraestruturas de drenagem, água e energia. Além da colocação do paver, serão criados cinco jardins elevados, com cerca de um metro de altura, em vários pontos do local. O paisagismo será feito pela área ambiental da Itaipu. Em um segundo momento, será criada uma área asfaltada de 3.139 m² para estacionamento dos veículos.

“A revitalização vai deixar ainda mais receptivo este atrativo para os turistas que visitam a Itaipu”, comentou o diretor-geral brasileiro, general Joaquim Silva e Luna. Ele ressalta que Itaipu tem investindo cada vez mais tanto internamente quanto externamente no turismo, que é uma vocação natural de Foz do Iguaçu. “Investir no turismo atende à missão da Itaipu e gera benefícios para toda a sociedade.”

Turismo em alta

Em 2019, o turismo da Itaipu atingiu uma nova marca histórica. No ano passado, 1.028.225 turistas visitaram os vários atrativos da binacional, estabelecendo um novo recorde. O levantamento considera as visitações das margens brasileira e paraguaia nas modalidades turística e institucional. Em 2019, o número de turistas superou em 0,4% o de 2018, quando foram registradas 1.024.549 visitas.

A visita Itaipu Panorâmica, um passeio de ônibus pelos principais pontos da usina hidrelétrica, carro-chefe do pacote de passeios da Itaipu, foi o atrativo que mais contribuiu para atingir o recorde. O aumento, em relação a 2018, foi de 5,7% nas visitações provenientes da margem brasileira e 3,8% da paraguaia. Um total de 580.202 pessoas fez esta modalidade de visita, pelos dois lados da hidrelétrica.

O Mirante do Vertedouro é uma das principais paradas da visita Itaipu Panorâmica, especialmente, em períodos de abertura do vertedouro da Itaipu. O espetáculo das águas, em período de cheias, encanta os turistas, com uma vazão muitas vezes superior à das Cataratas da Iguaçu, no Parque Nacional.

Foto: Alexandre Marchetti