A Itaipu Binacional aprova estudo de viabilidade de nova ponte entre PR e MS

O valor do repasse é de R$ 2,6 milhões, equivalente a mais de 80% do valor total do contrato de R$ 3,2 milhões.

A Itaipu Binacional anunciou nesta terça-feira (21) o repasse para contratação de Estudos de Viabilidade Tecnológica, Econômica e Ambiental (EVTEA)

Objetivando a construção de uma nova ponte entre Paraná e Mato Grosso do Sul.

O repasse representa mais de 80% do valor total contratado.

É importante ressaltar, que a nova ponte terá 2 km de extensão e cruzará o Rio Paraná, ligando o distrito de Porto São José, em São Pedro do Paraná, a Taquarussu (MS).

O projeto é uma parceria entre a Itaipu, o Governo do Estado do Paraná (DER-PR) e o Governo do Estado do Mato Grosso do Sul.

A transferência foi aprovada após fase de licitação realizada pelo DER-PR. A empresa vencedora foi a Prosul – Projetos, Supervisão e Planejamento, de Santa Catarina.

Portanto os próximos passos serão assinar o contrato e emitir a ordem de serviços.

A Prosul terá 18 meses para concluir várias atividades, como levantamentos de tráfego, levantamentos topográficos, sondagens geotécnicas, estudos ambientais, levantamento de campo, entre outros.

Além da nova ponte, o projeto inclui a reabilitação de 19,8 km da PR-577, no lado do Paraná, e a construção de um retorno em Porto São José. No Mato Grosso do Sul, serão construídos 30 km da rodovia MS-473, além do viaduto de acesso de Taquarussu.

Concluindo, o diretor-executivo da Itaipu no Brasil, Enio Verri, disse que o investimento pode criar um novo corredor logístico entre as regiões Sul e Centro-oeste do país, contribuindo para o crescimento dos dois estados.

“A Itaipu tem como missão ampliar o desenvolvimento da nossa região e do Paraná como um todo. O pagamento desse estudo apenas encurta um caminho que é fundamental: se o projeto for viável, a nova ponte irá dinamizar toda essa região do Paraná e do Mato Grosso do Sul e terá um efeito gigantesco sobre o desenvolvimento local”, afirmou.

Fonte: Imprensa Itaipu Binacional.