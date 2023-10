O Eclipse do Dia 14 de Outubro: Um Espetáculo Celestial

O que é um eclipse solar?

Ele ocorre quando a Lua se posiciona entre a Terra e o Sol, bloqueando parcial ou totalmente a luz solar.

No caso do eclipse de 14 de outubro, será um parcial, em que apenas parte do Sol fica encoberta pela Lua.

Em algumas capitais, especialmente no nordeste será possível ver uma porcentagem maior do mesmo.

Cuidados na Observação

Use proteção ocular, observar o sol diretamente, mesmo durante o ecneto, pode causar danos permanentes à visão.

É essencial utilizar filtros solares solares, como óculos de eclipse ou telescópios com filtros solares. Nunca olhe para o Sol sem proteção.

Não perca!

O eclipse do dia 14 de outubro é um evento celestial raro e emocionante que merece a atenção de todos os apaixonados pela astronomia e daqueles que buscam momentos de contemplação da beleza do universo.

Desfrute!