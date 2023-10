Três lugares em Foz para hospedar seu Pet!

Deixar seu animal hospedado ou em creche enquanto você está viajando é uma decisão importante para garantir o bem-estar de seu fiel companheiro e a tranquilidade durante sua ausência.

Muitos proprietários de animais de estimação compartilham seus bichinhos como membros da família, e, portanto, sua segurança e conforto são prioridades. Mas o que fazer quando não existe essa opção?

Aqui estão algumas razões pelas quais a hospedagem ou a creche para animais de estimação é essencial:

Cuidados especializados: Profissionais treinados podem atender às necessidades específicas do seu animal de estimação, desde a alimentação adequada até a administração de medicamentos, caso necessário.

Socialização: A interação com outros animais durante a hospedagem ou creche pode ser benéfica para o desenvolvimento social do seu animal de estimação.

Segurança: Evita situações de risco que podem ocorrer se o animal for deixado sozinho em casa, como acidentes domésticos ou fugas.

Menos estresse: Seu pet de estimação pode sentir menos ansiedade quando está em um ambiente familiar com cuidadores amorosos.

Apresentamos três lugares em Foz do Iguaçu onde você encontra serviços de hospedagem e creche para seu pet! A diversão e segurança é garantida!

Hospedog

Hospedagem domiciliar para cães, possui o serviço de hotel, creche e banho. Localizada no Jardim Bourbon. O contato é coma a Nane aqui no Whats App.

Conheça também a página no Instagram.

Dogland

É localizado no centro de Foz do Iguaçu, o Dogland cuida do seu pet 24h por dia, oferece os serviços de hotel e creche. Aqui o contato do Whats.

Há pacotes de hospedagens e banho de acordo com a necessidade do seu pet. Além disso, tem vários espaços para brincadeiras, piscina de bolinhas e muito mais!

Confira tudo depois a página do Instagram.

Cãopanhia

Eles ficam na Vila Yolanda, oferecem os serviços de hotel, creche, petsitter e catsitter.

Além disso também realizam o serviço de estética animal, para dar aquele up de beleza nos nossos bichinhos.

O espaço é cheio de diversão e amor garantido.

O contato aqui!

O insta para conhecer mais!

É fundamental garantir a diversão para nossos animais de estimação quando nos ausentamos diversas por razões. Primeiramente, a ansiedade mantém seus níveis de estresse em xeque, evitando problemas comportamentais como ansiedade de separação e destruição de objetos.

Além disso, proporciona entretenimento aos animais de estimação, estimula sua mente e mantém sua saúde mental em equilíbrio.

Nesses locais são oferecidos brinquedos interativos, jogos ou até mesmo companhia de outros animais, garantindo que eles não se sintam solitários ou entediados.

Essas práticas fortalecem o vínculo e criam uma relação de confiança e carinho. Portanto, garantir recursos para a diversão dos pets é essencial para o seu bem-estar, saúde e qualidade de vida.

Saiba mais!