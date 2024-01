Paixão por Histórias preserva memórias de Foz do Iguaçu

Jornalista Izabelle Ferrari e pedagoga Kathlen Ferrari lançam no

YouTube série de vídeos sobre a história da cidade

Preservar a memória para colaborar na valorização da história de Foz do Iguaçu. Com esse propósito de trabalho e de vida, a jornalista Izabelle Ferrari e a pedagoga Kathlen Marianne Ferrari Vanzella estão lançando Paixão por Histórias. O projeto reúne curiosidades sobre pessoas, lugares, ruas, imóveis… da cidade no canal do YouTube @izabelleferrari.

Profissionais de larga experiência, as duas concretizam o sonho de produzir vídeos que tragam informações, lembranças e relatos sobre fatos marcantes da comunidade. A série promete rigor na apuração, riqueza nos detalhes e profundidade nas abordagens, reconhecendo as diferentes visões possíveis em narrativas.

Nesta nova fase do canal, o público encontrará um vídeo mensal do #paixãoporhistórias. Cada carro-chefe da playlist terá, na sequência, novos materiais, entre eles a revelação dos bastidores da edição, bem como conversas a partir dos comentários e sugestões dos seguidores.

O primeiro vídeo da temporada, “Quem são os “números 1” de Foz do Iguaçu?”, é um prato cheio para os amantes de pioneirismo. O primeiro prefeito, o primeiro fotógrafo, o primeiro médico… Você já parou para pensar nisso? Não hesite. A viagem ao passado dura oito minutos, passando num piscar de olhos.

Uma das formas de apoiar esta produção de conteúdo é curtindo o vídeo e inscrevendo-se no canal do YouTube.

Propósito de trabalho unido ao propósito de vida

Izabelle Ferrari revela que o projeto é bancado, inicialmente, com investimentos próprios da empresa dela e da irmã, com o objetivo de retratar capítulos importantes da cidade e que também sirvam para preservá-los para o futuro. “São produções focadas em histórias reais, que é o nosso propósito de trabalho e também o nosso propósito de vida”, afirma a jornalista.

Para Kathlen Ferrari, o vídeo é uma forma de resgatar e preservar as memórias. “É um registro diante das coisas que ficam soltas”, menciona. A ideia é desenvolver um ambiente no qual as pessoas possam fazer pesquisas sobre o município. “Com o tempo, queremos produzir séries com outras perspectivas”, antecipa a pedagoga.

Acervo

Criado em 2017, o canal Izabelle Ferrari reúne vídeos que a comunicadora produz (e os que ajuda a produzir) sobre os fatos reais (redundância necessária em tempos de superficialidade e fake news). “Há histórias fascinantes por serem incomuns. E há histórias comuns capazes de fascinar pela simplicidade”, descreve a apresentação da comunidade digital.

O perfil reúne conteúdos exclusivos da plataforma digital, como entrevistas e lives, além de matérias resgatadas da sua época como repórter de TV. Até então, as produções eram feitas nas horas vagas, portanto dentro de uma frequência possível em meio aos trabalhos como assessora de comunicação, apresentadora e mestre de cerimônias.

Projeto preenche lacuna

na valorização da história

Paixões por Histórias é uma contribuição significativa em uma cidade carente de iniciativas preservacionistas “das coisas” materiais e imateriais. Um museu, um espaço de memória e um acervo público digno com livros sobre Foz do Iguaçu ainda são sonhos distantes para os moradores, enumeram a jornalista e a pedagoga.

Aliás, as duas irmãs, ao lado dos jornalistas Jackson Lima e Sílvia Scandalo e do empresário Sergio Teixeira, assinam a exposição “Asas da memória”, que aborda a passagem de Santos Dumont por Foz do Iguaçu e torna públicos documentos e objetos que provam a interferência dele para a criação do Parque Nacional do Iguaçu. Lançada em 2019, a amostra continua circulando pelo município.

Além do amor à terrinha, a materialização do novo projeto audiovisual pode ser vista como o desdobramento dos saberes obtidos pelas irmãs por meio de cursos, especializações, pós-graduações e especializações, entre eles sobre comunicação, neurolinguística e storytelling (da FGV, Fundação Getúlio Vargas), roteiro, jornalismo literário, histórias reais, gestão de pessoas, eneagrama e constelação familiar.

Quem já assistiu ao vídeo de estreia há de concordar, a nova série do canal @izabelleferrari traz informações de forma profissional, com uma prosa leve, didática e envolvente – com zelo na apuração e rigor na produção, desde a pauta, passando pela pesquisa, roteiro, gravação, edição, acabamento e distribuição. Vida longa!