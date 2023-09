PARABÉNS ZEPPELIN OLD BAR! – 15 anos de rock

Os 15 anos do Zeppelin Old Bar em Foz do Iguaçu representam uma jornada notável no cenário da vida noturna da cidade

Fundado em 2008 por um grupo de amigos apaixonados por música e cultura rock, o Zeppelin Old Bar rapidamente se tornou um ícone da cena musical local.

Durante sua trajetória, o bar não apenas proporcionou entretenimento de alta qualidade, mas também se envolveu em diversos eventos culturais e momentos históricos da cidade.

Além disso, no ano de sua abertura, o Zé já tinha uma atmosfera única, com decoração inspirada em grandes nomes do rock ‘n’ roll, como Led Zeppelin, The Rolling Stones e Pink Floyd.

A música ao vivo era uma parte essencial da experiência, e o palco do bar viu muitas bandas locais e nacionais se apresentarem ao longo dos anos.

Ao longo dos 15 anos, o Zeppelin testemunhou a evolução da cena musical em Foz do Iguaçu

O bar apoiou o surgimento de novas bandas e artistas locais, proporcionando um espaço onde eles poderiam se apresentar e ganhar visibilidade. Além disso, o Zeppelin Old Bar também recebeu várias bandas de renome

E não é apenas para os amantes do rock, mas também um local que abraça a diversidade musical.

Além dos riffs de guitarra e batidas de bateria que fazem o coração dos roqueiros bater mais forte, o bar também se aventura por outros ritmos, como forró, reggae, e MPB.

Mostrando que a música é uma linguagem universal que pode unir pessoas de todos como vertentes. Sendo assim, todos os gêneros encontram um lugar para se expressar e para agradar a todos os gostos.

Então, com muita música, risadas e bons drinks, brindamos aos 15 anos do Zeppelin Old Bar! Que essa jornada continue a embalar nossas noites com rock de qualidade e que a amizade e a paixão pela música sempre estejam no centro de tudo.

Longa vida ao Zé!!!

Se liga na agenda!

05/09 – Terça-feira

Nanan e Triska

06/09 – Quarta-feira

Corleone + Duo caiçara

07/09 – Quinta-feira

U2 cover (CWB)

08/09 – Sexta-feira

Terra Celta

09/09 – Sábado