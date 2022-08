Parcerias que vão impulsionar a transformação digital no Agro são firmadas no Espaço Impulso

O Parque Tecnológico Itaipu – Brasil (PTI-BR) participou da formalização de cinco protocolos de intenções para fortalecer parcerias nesta terça-feira (23). Objetivo foi promover o desenvolvimento de iniciativas em inovação e tecnologia para a área do agronegócio.

O primeiro dia de programação do Show Rural de Inverno, em Cascavel, no Espaço Impulso foi marcado pela formalização de cooperação com diversas empresas. As assinaturas dos protocolos de intenções, realizadas nesta terça-feira (23), visam conectar e aproximar as instituições que trabalham com inovação no Agro para, em conjunto, propor e desenvolver soluções tecnológicas para as demandas do setor.

Com a Lar, por exemplo, o Parque Tecnológico Itaipu – Brasil (PTI-BR), a Coopavel e o ExoHub firmaram um protocolo de intenções para fomentar o movimento de promoção e aceleração da transformação digital no agronegócio brasileiro. Além disso, foi assinado o termo de cooperação com a Frimesa para conexão, desenvolvimento de soluções tecnológicas e estruturação de ações. O propósito é tornar os empreendimentos mais seguros, eficientes, lucrativos e sustentáveis.

Ainda buscando promover ambientes colaborativos para desenvolver startups e negócios relacionados ao Agro, foram firmados protocolos de intenções com a CoCriagro e a Copagril. Ambas parcerias visam o fortalecimento e desenvolvimento de tecnologias para temáticas relacionadas a esse tema.

Já com o Parque Científico e Tecnológico (Cientech), da Universidade Tecnológica Federal do Paraná UTFPR, o PTI-BR formalizou uma aliança estratégica. Essa colaboração técnico-científica prevê o desenvolvimento de pesquisa, inovação e de atividades voltadas para startups para desenvolver o agronegócio.

Agro mais tecnológico

O diretor superintendente do PTI-BR, general Eduardo Garrido, destacou a importância da formalização dessas parcerias. “É um importante passo o compartilhamento de conhecimento, possibilitando o aumento da produtividade no setor, a partir do uso de tecnologias mais avançadas e inovadoras. Além de trazer mais receitas, emprego e renda”, afirmou. “O Espaço Impulso vem para fazer a transformação digital do agronegócio”, complementou o diretor.

Para o presidente da Coopavel, Dilvo Grolli, esse movimento contribui com a sociedade no processo de inovação e na criação e desenvolvimento de novas tecnologias. “O Espaço Impulso tem uma base sólida e inovadora, olhando o Paraná como um local que pode crescer e se desenvolver na agricultura e na pecuária”, explicou.

Presenças

Também participaram das assinaturas o diretor de negócios e inovação do PTI-BR, Rodrigo Regis; a diretora de expansão da Exohub, Marcela Lachowski; o gerente de tecnologia da informação da Coopavel, Rogério Aver; o vice-presidente da Lar Cooperativa Agroindustrial, Urbano Inácio Frey; o gerente de TI da Frimesa, Thiago Algeri; o head de relacionamento da Cocriagro Assessoria Empresarial Ltda, George Hiraiwa; o superintendente comercial da Copagril, Enoir José Primon; o consultor de inovação Senai Paraná, Andres Lopez Lens; o diretor geral da UTFPR Campus Medianeira, Fernando Schütz e o diretor geral da UTFPR Campus Medianeira, Claudio Leones Bazzi.

Programação

A programação dessa terça-feira (23), contou ainda com uma palestra da Fienile sobre: “O grande salto de produtividade: tecnologia Irriluce, suplementação luminosa outdoor”, com o palestrante Gustavo Alexandre Grossi. Um painel com o tema “DJI Agriculture: soluções inteligentes”, com o palestrante Matias Lazarotto, também fez parte da programação.

Para o segundo dia (24), estão previstas as seguintes atividades no Espaço Impulso:

A programação se inicia às 9h com a 43ª reunião ordinária do SRI Iguaçu Valley. Nesse momento o palestrante Dr. Luiz Victor F. M. de Carvalho fala sobre “Inteligência artificial e aprendizagem de máquina (Machine Learning) aplicadas a produção animal”, a partir das 10h.

Também está prevista para as 11h, a premiação do radar de inovação. Na tarde, às 13h30, será debatido o tema “Como difundir a cultura de investimento em inovação”. A programação da quarta-feira se encerra com uma dinâmica sobre o “Desenvolvimento da cultura de investimento em inovação para a transformação do agronegócio”.

