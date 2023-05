Parque das Aves – o maior da América Latina

Se você está planejando uma viagem a Foz do Iguaçu,

Não pode deixar de visitar o Parque das Aves. Além disso, é um lugar incrível para os amantes das aves e da natureza. Bem próximo às Cataratas do Iguaçu, o parque é uma das atrações mais populares da região e, portanto, um lugar que você não pode perder.

Com mais de 1300 aves de 143 espécies diferentes, é o maior parque de aves da América Latina e, consequentemente, um dos maiores do mundo. Além do mais, oferece uma experiência única e interativa com as aves.

Ao caminhar por trilhas na floresta tropical, os visitantes podem observar algumas das aves mais lindas e exóticas do mundo, incluindo araras, tucanos, papagaios, flamingos, corujas e muitas outras.

Importante ressaltar que algumas espécies estão em extensão, e o parque as mantém como parte de um programa de conservação e reprodução.

Para isso, conta com uma equipe de educadores ambientais que fornecem informações sobre as aves e seu habitat natural, tornando a visita uma oportunidade educativa para toda a família.

Independentemente de você ser um amante das aves ou apenas um turista em busca de uma experiência única na natureza:

O Parque das Aves é, portanto, uma parada importantíssima em Foz do Iguaçu. Além das aves, o parque conta com um borboletário, um viveiro de répteis e espaços de exposições sobre a fauna e a flora da região.

O Parque das Aves está aberto todos os dias das 8h30 às 17h00. Para mais, os ingressos podem ser adquiridos online ou na bilheteria do parque. Dessa forma, não deixe de visitar o Parque das Aves e, assim, desfrutar de uma experiência inesquecível em meio à natureza.

Av. das Cataratas, 12450 – KM 17,1 – Vila Yolanda, Foz do Iguaçu – PR, 85859-899