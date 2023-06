Passe Livre para Estudantes

O projeto passe livre foi apresentado pelo executivo foi aprovado por unanimidade pelo plenário.

Nesta quarta-feira, dia 28 de junho, a Câmara Municipal de Foz do Iguaçu aprovou por unanimidade o Projeto Suplementar nº 10/2023.

Implementando passagens gratuitas para estudantes, pelos vereadores presentes.

Dessa forma, estudantes universitários e alunos do ensino médio que compareceram à câmara comemoraram com os vereadores após uma luta que começou há mais de 30 anos.

Os vereadores

João Morales (União Brasil), presidente da Câmara, fez suas considerações ” “Utilizem da melhor forma [o benefício]. Recebam isso que foi a oportunidade que nós quando estudantes não tivemos, mas que hoje é uma realidade para todos vocês”.

O vereador Edivaldo Alcântara (PTB), defensor da causa, já foi motorista de transporte coletivo, disse que sempre acreditou na vitória.

Portanto, “não foi só uma conquista de um vereador, ela é de todos os vereadores, dos estudantes e de todos aqueles que trabalharam aqui e fizeram toda essa caminhada”.

A vereadora Yasmin Hachem expondo assim as divisões sociais que muitos haviam vivenciado anteriormente, sendo assim: “Hoje, estudantes não terão mais que escolher entre comer um pastel ou pagar a passagem. O passe livre não é só para Unila, é para todos os estudantes de todos os cursos”.

Já a vereadora do PL, Anise Ghazawi, também destacou as figuras centrais do movimento estudantil e os muitos atores da luta, lembrando o ex-presidente da Câmara, Beni Rodriguez: “Vocês são protagonistas do sonho de muitos estudantes. Esse é o legado que ficará. Essa vitória é lutada, suada e de todos vocês”.

O vereador Galhardo (Republicanos) destacou o papel da Câmara em todos os assuntos relevantes “Podemos fazer a diferença. O debate precisa gerar frutos. O conflito não exime a oportunidade do debate”.

Benefício e reconhecimento

O vereador Adnan El-Sayed (PSD), relator do projeto da Comissão Mista, também destacou a importância da luta dos estudantes por passagens gratuitas e outros meios públicos de apoio à educação:

Portanto, para ele “defender o passe livre não é somente defender o transporte para estudantes, é defender muito mais do que isso. Só iremos entender o tamanho dessa importância no futuro. Viva sempre os estudantes, a ciência, a educação e o desenvolvimento da nossa sociedade”.

Os vereadores Karito Stoeckl (PSD) e Ney Patricio (PSD) também fizeram considerações importantes para a causa.

Fonte: Câmara Municipal de Foz do Iguaçu.