Dia 10 de agosto no Rafain Palace

Paulo Ricardo Voz Violão e muito Rock’n Roll

Av. Olímpio Rafagnin, 2357 – Parque Imperatriz, Foz do Iguaçu – PR, 85862-210.

Contato (45) 9971-7069

Ingressos

Plateia VIP Azul

R$ 150,00 (Meia Entrada)

R$ 160,00 (Doando 1Kg de Alimento)

Plateia Laranja

R$ 120,00 (Meia Entrada)

R$ 130,00 (Doando 1Kg de Alimento)

Mesas

R$ 200,00 (Valor único individual)

O Benefício do desconto para quem doar 1kg de alimento não perecível no dia do show é válido para qualquer pessoa.