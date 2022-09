Peça teatral “A Casa” será apresentada na UNILA nesta quinta (22)

O isolamento social e a vida online tão experimentados durante a pandemia são questionados na peça teatral “A Casa”, que será apresentada nesta quinta-feira (22), na UNILA – Unidade Jardim Universitário. O espetáculo, aberto a toda a comunidade, tem início às 20h, na sala C-111 (prédio central). A entrada é gratuita.

Escrita e dirigida por José Ramón Castillo, a peça nasceu durante a pandemia, em 2020, e foi desenvolvida, inicialmente, para transmissão via internet. Os atores Tatyane Ravedutti e Leonardo Pontes, da Companhia de Teatro Entre Fronteiras, de Foz do Iguaçu, conduzem a história, dessa vez, em contato direto com o público, sem as barreiras das ferramentas tecnológicas.

A obra conta a história de dois personagens, T e L, que estão nas profundezas dos seus universos literários e desde há muito tempo moram isolados de um mundo que dá prioridade às conexões de internet, ao trabalho em casa, os concertos online, às reuniões intermináveis por aplicativos e a dependência aos aparelhos eletrônicos.

Além disso, os dois personagens têm um conflito maior porque não sabem se a informação que chega por meio das redes sociais é verdadeira ou não. Suas vidas vão mudar rapidamente quando começam a questionar as maneiras de viver e o mundo que está na frente da sua casa.

Serviço :

Peça teatral “A Casa”

Dia : 22 de setembro

Horário : 20h

Local : UNILA – Unidade Jardim Universitário, sala C-111 (prédio central) – Avenida Tarquínio Joslim dos Santos, 1000.

Entrada : gratuita

Créditos: UNILA.