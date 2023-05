Pentacampeão Mundial Ricardinho na Itaipu Binacional

Ricardo Luis Pozzi Rodriguez, o Ricardinho, ex-jogador de futebol e pentacampeão mundial pela Seleção Brasileira em 2002, esteve em Itaipu na tarde desta terça-feira (09/05).

Ele apresentou ao diretor -geral brasileiro Enio Verri o projeto social “Maestro da Bora”.

Tal projeto atente crianças em situação de vulnerabilidade social de 7 a 14 anos, principalmente matriculadas em escolas públicas.

O Maestro da Bola usa o futebol e o futsal como ferramentas de apoio social e educação para os direitos civis de meninos e meninas.

Por meio de convênio, a Itaipu é apoiadora desde 2018, atendendo cerca de 1.000 crianças em 12 núcleos (6 em ​​Foz e 6 em municípios próximos, incluindo 2 aldeias indígenas em Diamante d’Este).

Para Enio Verri, esse tipo de iniciativa é importante e merece apoio, pois visa pessoas altamente sensíveis com necessidades especiais. .

“Essa inclusão é fundamental. Em um projeto assim você pode juntar a garotada para fazer um debate, ajudar na educação, cobrar notas melhores, cobrar a presença na escola.”

Segundo o ex-jogador, a chegada do projeto à região oeste do estado está diretamente ligada ao apoio da Binacional, com o objetivo de manter e ampliar a parceria.

“O projeto só atinge o objetivo quando se unem forças. A gente trabalha o futebol, mas não pela parte competitiva, mas com objetivo da inclusão social através do esporte. E isso vem acontecendo porque temos parceiros do tamanho e da importância da Itaipu”, destacou.

Fonte: Impresa Itaipu Binacional