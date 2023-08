A luzes da Ponte de Integração

Na noite desta terça-feira, 8 de agosto, a estrutura arquitetônica da Ponte da Integração Brasil-Paraguai sobre o Rio Paraná, entre as cidades de Foz do Iguaçu e Presidente Franco, ganha as cores das bandeiras dos dois países.

A iluminação

Sobre a iluminação led, a instalação foi em parceria com o Consórcio Ponte Brasil-Paraguai e as empreiteiras da obra, Governo do Estado do Paraná, Itaipu Binacional e Departamento Nacional de Transportes e Infraestrutura (DNIT).

A Prefeitura de Foz do Iguaçu arcará com os custos de energia e manutenção.

Segundo o Departamento de Estradas de Rodagem (DER/PR), a iluminação sinalizava o término das obras da Ponte de integração

Aproximadamente 19.000 projetores de pixel RGB instalados nos suportes e vigas da ponte, e projetores lineares instalados nos pilares e mastros.

Como é um LED, você pode dar à lâmpada a tonalidade que quiser.

Sendo assim, este sistema consiste em um painel de programação de mudança de cor. A caminho da ponte para a Foz, as luzes ficaram verdes e amarelas. No sentido contrário, as luzes mudaram para vermelho, branco e azul, ou seja, cores da bandeira paraguaia.

Quando se concretiza uma nova ligação entre os dois países, pois é possível dar uma cor temática à iluminação para datas comemorativas.

As luzes da Ponte da Integração Brasil-Paraguai estão tornando-a uma nova atração turística na região fronteiriça, como comprovam os testes realizados nesta terça-feira.

Para o Natal Água e Luz de 2021, a Ponte da Amizade entre Foz do Iguaçu e Ciudad del Este, em dezembro, também foi lindamente refletida nas cores do Brasil e do Paraguai.

Testes na Ponte da Integração mostraram a beleza da estrutura estaiada. Com 760 metros de extensão e 470 metros de vão livre, a nova ligação sobre o Rio Paraná é a maior da América do Sul e é sustentada por duas torres de 120 metros de altura.

Possui duas pistas, cada uma com acostamento de 3,6m de largura, acostamento de 3m de largura e calçada de 1,7m de largura de cada lado.

O mastro principal do lado brasileiro tem 190 metros de altura, ou seja, equivalente a um prédio de 63 andares.

Fonte: Imprensa Itaipu Binacional.