Ponte Rei Pelé – Uma Homenagem

A Feturismo quer batizar a ponte que ligará Guaratuba e Matinhos no litoral do Paraná de Ponte Rei Pelé

A proposta será apresentada ao governador Ratinho Junior: a nomeação de Ponte Rei Pelé para a nova ponte a ser construída entre Guaratuba e Matinhos, no litoral paranaense.

A estrutura representa uma grande conquista para os paranaenses e brasileiros que viajam para esta importante parte do estado, especialmente para as comunidades litorâneas que esperam há décadas, diz Fabio Aguayo, presidente da entidade.

“Sem contar os grandes brasileiros que prestigiaram nosso país, será uma grande referência turística em nosso estado e beneficiará toda a comunidade litorânea e local”, disse Aguayo.

De acordo com o projeto, a ponte entre Guaratuba e Matinhos terá 1,2 quilômetros de extensão e faixas de rodagem e calçadas com ciclovias em ambos os lados e 3 metros de largura.

A obra está em processo de licenciamento ambiental e tem prazo de conclusão de 32 meses a partir do início das obras.

O presidente da diz que a Ponte Rei Pelé será mais um ponto turístico do litoral paranaense.

Uma homenagem ao rei do futebol

Conhecido como o “Rei do Futebol”, morreu de câncer aos 82 anos no final de dezembro do ano passado.

Edson Arantes do Nascimento, foi um Futebolista brasileiro que atuou como atacante, ele é amplamente considerado um dos maiores atletas de todos os tempos.

Faleceu no Hospital Israel Albert Einstein, em São Paulo, em 29 de dezembro de 2022.

Foto: Arquivo/DER-PR

Fonte: Feturismo (Federação das Empresas de Hospedagem, Gastronomia, Entretenimento, Lazer e Similares do estado do Paraná)