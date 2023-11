Daniel Spinelli lança a “A Potência da Liderança Consciente” em Foz do Iguaçu (PR)

Em dois eventos nos dias 19 e 20 de novembro, autor apresenta o seu primeiro livro, que chega com o propósito de ajudar líderes e empresas a expandir os níveis de consciência para construir um legado e uma carreira de sucesso

O especialista em desenvolvimento humano Daniel Spinelli lança no próximo domingo (19) o seu primeiro livro, “A Potência da Liderança Consciente”, da Editora Gente, em evento aberto para o público e com tarde autógrafos, na Livraria A Página do Shopping JL, em Foz do Iguaçu (PR).

No dia seguinte (20), o autor faz uma palestra na Associação Comercial e Empresarial de Foz do Iguaçu (ACIFI), em que aborda os principais tópicos trazidos na obra.

Sendo assim, o livro tem como propósito ajudar líderes e empresas a expandir seus níveis de consciência para construir um legado e uma carreira de sucesso, inspirando times com uma liderança mais empática e humana.

“Líderes que não se atualizam com práticas mais modernas para trazer um tom mais humano à sua liderança contribuem não só para que haja pessoas e ambientes de trabalho de menor qualidade, mas também para cavar, paulatinamente, a cova da própria empresa”, afirma o autor.

“E, se olharmos para o ser humano que está exercendo a liderança, vemos também que não é raro encontrarmos tais profissionais enfrentando problemas psicoemocionais graves. É nesse contexto que o livro chega, com a missão de ser uma convocação para que líderes com disposição de acessar suas essências humanas – talvez até espirituais – tragam seu coração para o trabalho e se manifestem a partir de propósitos e valores mais nobres”, acrescenta.

Tarde de autógrafos

Quando: 19/11, às 16h

Onde: Livraria A Página, no Shopping Cataratas JL (Av. Costa e Silva, 185 – loja 215A)

Palestra

Quando: 20/11, às 19h

Onde: Associação Comercial e Empresarial de Foz do Iguaçu (ACIFI),

Sobre Daniel Spinelli

Há mais de duas décadas, Daniel Spinelli tem se dedicado ao desenvolvimento humano nas organizações. Nesse período, investigou, pesquisou e aprofundou-se no tema, facilitando processos de aprendizagem para mais de 200 organizações. Empreendedor, palestrante e mentor, já coordenou programas para mais de 50 mil participantes, no Brasil e em outros 10 países. Acabou de lançar o livro “A Potência da Liderança Consciente”, pela Editora Gente. Mais informações em danielspinelli.com.br/.

