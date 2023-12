Prêmio Direitos Humanos

Na manhã desta quarta-feira, 6 de dezembro, a Câmara de vereadores de Foz do Iguaçu fez uma homenagem àqueles que desempenharam um papel na promoção e proteção dos direitos humanos.

Este prêmio está relacionado à terceira edição do Prêmio Pozand Personalidade em Direitos Humanos, editado pela Lei 01/2020, elaborado pela comissária Anice Gazzaoui (PL) e traduzido na Lei de Direitos Especiais nº 4.865/2020.

A conferência, presidida pelo Presidente João Morales, reuniu autoridades e líderes que trabalham para proteger estes direitos fundamentais.

“Esperamos que a coragem e o trabalho árduo de cada premiado nos inspirem a construir um mundo mais justo e humano”, disse Morales. A Diretora Anice Gazzaoui destacou a importância histórica deste acontecimento, sublinhando que a luta pelos direitos humanos é fundamental para a construção de uma sociedade justa e igualitária.

“Celebramos e respeitamos aqueles que fazem a diferença em nossa comunidade. Eles são nossos heróis, que fazem coisas únicas que são tão importantes para nossa comunidade, mas que muitas vezes passam despercebidas e visíveis”, disse a vereadora Anice.

Homenageados

Receberam o Prêmio:

Biomédica Samia Walid Omairi El Kadri – Ela fundou a Associação Solidária as Pessoas Autistas – ASPAS em Foz do Iguaçu, após o filho ser diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista – TEA. O fato despertou a missão de ajudar crianças autistas, buscando apoio e direitos para essa comunidade. Samia foi a homenageada indicada pelo vereador Adnan El Sayed.

Jornalista Simone Ortiz – Atua há mais de 20 anos na imprensa iguaçuense, liderando o RED DAY, um evento de fundraising para causas sociais, além de atuar em diversas campanhas ao longo do ano, sendo homenageada pela vereadora Anice Gazzaoui.

Padre Sérgio Bertotti, Cidadão Honorário de Foz do Iguaçu – Possui uma vasta trajetória eclesiástica, se destaca em programas sociais, como a presidência da Rede Proteger e da Caritas Foz do Iguaçu, além de dirigir instituições terapêuticas. Foi homenageado pelo vereador Dr. Freitas.

Administrador e empreendedor, Wellington Estruquel – Com 32 anos de experiência em hospitalidade e entretenimento, é Conselheiro de Administração do Grupo Mabu. Ele liderou projetos importantes gerando milhares de empregos diretos e indiretos na cidade, homenageado pelo vereador Edivaldo Alcantara.

Investigador da Polícia Civil e advogado, Márcio Reis Daltro Barretto – É conhecido como “O Homem do Chapéu”. Enfrentou muitos desafios desde jovem, tendo uma história de superação notável, foi o homenageado do vereador Galhardo.

Pastor e Terapeuta, Ronivaldo Santos Pereira – Fundou a Comunidade Terapêutica Cavan, que acolhe pessoas em processo de recuperação, além de atuar em trabalhos sociais com famílias carentes e moradores de rua, sendo homenageado pelo vereador Jairo Cardoso.

Advogada Saionara do Amaral Copetti – Atua na defesa dos direitos individuais na área de saúde pública. Seu trabalho resultou em ações judiciais obrigando o Município a reformar unidades de saúde em Foz do Iguaçu. Homenageada pelo vereador João Morales.

Voluntária no movimento escoteiro, Juliana Caroline Saheb – Há mais de 17 anos, é defensora da justiça social. Percebeu no escotismo uma forma de promover valores éticos e contribuir para uma sociedade mais justa, sendo a homenageada pelo vereador Kalito Stoeckl.

Gestor público, professor e atleta de artes William de Araújo – Ele não só compete e conquista títulos, mas também orienta seus alunos, contribuindo para uma sociedade mais solidária. Homenageado pelo vereador Marcio Rosa.

Padre Clodoaldo Isidoro Frassetto, Cidadão Benemérito de Foz do Iguaçu – Possui uma trajetória marcante na Diocese de Foz do Iguaçu. É reconhecido por seu legado de fé, justiça e respeito pelos direitos humanos, sendo homenageado pelo vereador Ney Patrício.

Psicóloga Thais Ghisi Mehl – Dedicada às ações sociais para crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. Atua em diversas iniciativas e preside o Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente, sendo homenageada pela vereadora protetora Carol Dedonatti.

Professora Mafalda Dias – Fundou a Associação Civil da Terceira Idade “Força das Águas de Foz do Iguaçu” – ACTIFAFI, voltada para a terceira idade, promovendo a alfabetização e inclusão de idosos em Foz do Iguaçu. Homenageada pelo vereador Rogério Quadros.

Professora Sandra Marli da Rocha Rodrigues – Engajada em transformação social, militante do Movimento de Mulheres Camponesas e conselheira nacional. A atuação se estende por várias áreas, incluindo educação popular e lutas contra a violência às mulheres, homenageada pela vereadora Yasmin Hachem.

Fonte: Câmara de Foz.