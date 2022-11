Presidente da Andifes realiza conferência sobre educação superior após a pandemEia nesta quarta-feira (22) na UNILA

Os desafios da educação superior após a pandemia de Covid-19 é o tema principal de uma conferência que será realizada nesta quarta-feira (23), às 15h, no Campus Integração da UNILA (Avenida Tancredo Neves, 3147 – Porto Belo). O debate contará com a participação do reitor da UFPR e atual presidente da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes), Ricardo Marcelo Fonseca. Ele também integra o Grupo de Trabalho de Educação da Equipe de Transição do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. A mediação da Conferência será realizada pelo reitor da UNILA, professor Gleisson Brito. O evento também será transmitido ao vivo por meio do link bit.ly/IMEAConferencia .

O objetivo do evento é analisar os desafios enfrentados pelas instituições de ensino superior em três frentes: ingresso, permanência e sucesso acadêmico. “Vamos ter a oportunidade de escutar a perspectiva da Andifes, que será trazida pelo professor Ricardo, mas também discutir esses três pontos e outros que poderão surgir ao longo do debate, que são comuns a todas as universidades públicas”, salientou o reitor Gleisson Brito.

Embora ainda não haja dados oficiais sobre o impacto da pandemia nas instituições – o último Censo da Educação contempla informações apenas de 2020 –, de acordo com Brito, as universidades públicas estão apresentando uma redução no ingresso de novos alunos, devido à pandemia de Covid-19 e suas consequências econômicas. “Além disso, temos o desafio da permanência, que é criar mecanismos e políticas para que os estudantes fiquem nas instituições e consigam concluir seus estudos com segurança e dignidade. E, claro, temos também muitos desafios pedagógicos, após dois anos em que o ensino foi realizado emergencialmente de maneira remota. Precisamos superar os atrasos nos calendários sem comprometer os conteúdos e a formação que os estudantes precisam para exercer sua profissão com qualidade”, explica o reitor da UNILA.

A Conferência “Educação Superior no contexto pós-Covid-19” é promovida pelo Instituto Mercosul de Estudos Avançados (IMEA). A atividade é voltada principalmente a professores, estudantes e técnico-administrativos da UNILA, e é aberta para toda a comunidade de Foz do Iguaçu. Não é necessário fazer inscrição prévia.

Serviço:

Conferência “Educação Superior no contexto pós-Covid-19”

Quarta-feira, 23 de novembro, 15h

Auditório do Campus Integração ( Avenida Tancredo Neves, 3147 – Porto Belo)

Entrada gratuita

Transmissão ao vivo em bit.ly/IMEAConferencia.

Créditos: UNILA.