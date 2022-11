Projeto de extensão “Espaço de Memória do Gresfi” lança o primeiro aplicativo de educação patrimonial de Foz

O lançamento acontecerá durante a programação da Feira Internacional do Livro nesta terça, às 18h30; o aplicativo já está disponível na Play Store.

Projeto de Extensão da UNILA lança o aplicativo Memória Gresfi, o primeiro dedicado à educação patrimonial de Foz do Iguaçu, em parceria com o Clube Gresfi. O lançamento do aplicativo acontecerá na Feira Internacional do Livro nesta terça (22), às 18h30, e a programação também inclui a exibição de óculos de realidade virtual de imersão no antigo aeroporto. O primeiro aeroporto de Foz do Iguaçu foi inaugurado em 1941 e hoje o prédio abriga o Grêmio Esportivo e Social de Foz do Iguaçu (Gresfi), clube fundado no final da década de 60 por sargentos e suboficiais das Forças Armadas.

O aplicativo, que será apresentado pelo bolsista extensionista do projeto no espaço Arena Literária, permitirá aos participantes acessarem conteúdos como o acervo de fotos históricas, fazer o passeio virtual pelo Circuito Histórico-Cultural do Gresfi, conhecer como era o aeroporto antigamente por meio de realidade virtual e outras possibilidades..

Serviço:

Lançamento do Aplicativo às 18h30 no espaço Arena Literária.

Para baixar o aplicativo na Play Store, procure por “Memória Gresfi”.

Créditos: UNILA.