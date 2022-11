Projeto de microrrede na região oeste do Paraná conquista Prêmio CIER de Inovação 2022

O anúncio ocorreu durante o 57º Encontro de Altos Executivos, realizada entre 15 e 16 de novembro, em Assunção (Paraguai).

O Parque Tecnológico Itaipu – Brasil (PTI-BR), em parceria com a Itaipu Binacional, CIBIogás e a Copel, receberam, nesta semana, a primeira colocação no prêmio CIER de Inovação 2022, na categoria Descentralização. O reconhecimento foi concedido internacionalmente pela Comissão de Integração Energética Regional (CIER). O anúncio ocorreu durante o 57º Encontro de Altos Executivos, realizada entre 15 e 16 de novembro, em Assunção (Paraguai).

Com o título “Implantação real de microrrede em sistema de distribuição 34,5 KV: experiência do projeto Microrrede Colombari”, o projeto que é inédito no Brasil foi implantado na região oeste do Paraná, tendo seu início de operação em setembro de 2021 na Granja Colombari, localizada em São Miguel do Iguaçu. A propriedade, que foi pioneira na produção de energia elétrica a partir do biogás gerado com os dejetos da suinocultura, recebeu, no ano passado, a implantação de uma microrrede integrada à rede de distribuição da Copel.

O prêmio foi concedido de acordo com a avaliação de uma Comissão Técnica, composta por especialistas de diferentes instituições do setor elétrico. O grupo avaliou como os projetos adotam as práticas de transformação digital, inovação tecnológica e inovação aberta. Além da categoria descentralização também foram premiados projetos nas áreas de descarbonização, digitalização e plataforma de inovação, com ganhadores do Peru, Paraguai, Colômbia, Uruguai e Panamá.

Estiveram presentes no momento da entrega do troféu, representando o PTI-BR, o diretor-administrativo financeiro, Flaviano Masnik e a pesquisadora do Centro de Gestão Energética, Liz Rosana Alvarez Ferreira, que realizou a apresentação do projeto.

Reconhecimento

Para Flaviano Masnik, o resultado reconhece a atuação de todas as instituições envolvidas no projeto com o desenvolvimento de soluções inovadoras para os desafios energéticos da região e do setor elétrico brasileiro. “Para o Parque Tecnológico esse é mais um resultado que demonstra e reforça o trabalho do PTI-BR como Instituto de Ciência e Tecnologia em sua temática de energia. O prêmio representa um importante incentivo para continuarmos propondo novas soluções para o setor, além da possibilidade de reprodução da iniciativa em outros locais e com diferentes fontes de energia”, afirmou o diretor-administrativo do PTI-BR.

Para Liz Ferreira, os resultados obtidos são fruto do esforço e a dedicação de todos os envolvidos. “Através deste projeto se validou tecnicamente que uma microrrede consegue atender de forma isolada outras unidades consumidoras. A expectativa é que nos próximos anos já exista uma regulamentação para o tema microrredes e que ela consiga se expandir em todo o país. É importante destacar que a infraestrutura laboratorial da FPTI-BR passou por um processo de modernização em 2021, aumentando a sua capacidade em termos de simulação e interface com equipamentos externos, assim, a proposição de outros arranjos de microrredes podem ser avaliadas no laboratório, contribuindo para a consolidação desse novo cenário ao sistema elétrico brasileiro, ressaltou a pesquisadora.

Créditos: PTI-BR.