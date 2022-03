Projeto Monitora Covid-19 lança e-book sobre integração de monitoramento de esgoto e vigilância em saúde

Lançamento será feito durante webinar na sexta-feira (11), às 14h30. Participação é gratuita.

A equipe do projeto Monitora Covid-19: Itaipu – Foz do Iguaçu lança nesta sexta-feira (11), às 14h30, o e-book “Desafios da pandemia de covid-19 na saúde única: integrando o monitoramento de esgoto à vigilância em saúde”. O lançamento será on-line, durante webinar que será realizado via plataforma Teams. Para participar é necessário fazer a inscrição pelo site https://www.pti.org.br/projetomonitoracovid19/ ou diretamente neste link bit.ly/35AuBjq. A participação é gratuita.

O webinar é destinado a alunos, professores, pesquisadores e entusiastas do tema. Durante a atividade serão apresentados o conteúdo do livro, os resultados do projeto no monitoramento da presença de SARS-CoV-2 no esgoto na usina hidrelétrica de Itaipu e no município de Foz do Iguaçu (PR), além dos aspectos do monitoramento de doenças no esgoto.

Com 198 páginas, o e-book pretende trazer uma visão geral e unificada dos conhecimentos que foram adquiridos por meio das pesquisas realizadas, até o momento, sobre a covid-19, dentro da abordagem do conceito de Saúde Única. Também aborda o monitoramento clínico da doença, o surgimento de variantes, a importância das vacinas e o monitoramento do SARS-CoV-2 no esgoto.

“O livro foi pensado de forma técnica, porém com linguagem acessível”, disse a bióloga Jussara Elias de Souza, da Divisão de Reservatório (MARR.CD) da Itaipu, que apresentará o conteúdo do livro às 14h45. A programação do evento começa com a abertura institucional, às 14h30.

Depois de Jussara, que falará das 14h45 às 15h05, o Professor Doutor Rodrigo de Freitas Bueno (UFABC) demonstrará os resultados do projeto Monitora Covid-19 Itaipu-Foz. A palestra de Bueno começa às 15h05 e terá 15 minutos de duração. Às 15h20, o Professor Doutor Cristian Antonio Rojas abordará as perspectivas futuras do monitoramento no esgoto.

O espaço para perguntas e debates está previsto para ocorrer entre às 15h35 e 16h.

Monitora Covid-19

O projeto tem o objetivo de monitorar a presença de RNA do vírus SARS-CoV-2 e de suas variantes no esgoto da usina de Itaipu e em Foz do Iguaçu, e de produzir diversos mecanismos de divulgação técnico-científica sobre o assunto. Em 2021, o projeto já havia lançado uma cartilha à população com linguagem acessível para ajudar no entendimento dos dados da carga viral do esgoto de Foz do Iguaçu.

A iniciativa é fruto de uma parceria entre Itaipu Binacional, Fundação Parque Tecnológico de Itaipu (PTI), Universidade Federal do ABC (UFABC), Universidade Federal da Integração Latino-Americana (Unila), Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar), Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde de Foz do Iguaçu e Hospital Ministro Costa Cavalcanti (HMCC).

Serviço

Webinar do projeto Monitora Covid-19: Itaipu – Foz do Iguaçu / Lançamento do e-book “Desafios da pandemia de covid-19 na saúde única: integrando o monitoramento de esgoto à vigilância em saúde”

Quando: sexta-feira (11), às 14h30;

Onde: on-line, via plataforma Teams;

Inscrição gratuita:

https://www.pti.org.br/projetomonitoracovid19/.

Programação:

14h30 – 14h45: Abertura institucional

14h45 – 15h05: apresentação do conteúdo do e-book – Jussara Elias de Souza – Itaipu Binacional

15h05- 15h20: resultados do projeto Monitora COVID-19 Itaipu-Foz do Iguaçu – Prof. Dr. Rodrigo de Freitas Bueno – UFABC

15h20- 15h35: perspectivas futuras do monitoramento no esgoto – Prof. Dr. Cristian Antonio Rojas – Unila

15h35 – 16h: perguntas e debate

Créditos: Rubens Fraulini/Itaipu Binacional.