Por iniciativa do Deputado Estadual Mateus Vermelho vem aí a lei de Proteção ao Tucunaré no lago de Itaipú.

Ontem estiveram reunidos o Deputado Estadual Mateus Vermelho o Superintendente Estadual da Pesca e Bacias Hidrográficas Francisco Caetano Martin (Chico Martin) e o Coordenador Técnico Engenheiro ROALD Andretta.

Na pauta a elaboração do Projeto de Lei que pretende Proibir a Pesca Predatória posse e abate do Peixe Tucunaré no lago de Itaipú.

A lei pretende proteger o Tucunaré, permitindo apenas a modalidade de Pesca Esportiva.

Entre as justificativas estão os eventos de Pesca Esportiva são molas propulsoras na geração de riqueza, renda e emprego, fortalecem o Turismo no Estado.



Destacou o Deputado Estadual Mateus Vermelho

“O Tucunaré é um agente importante inclusive no Controle da Ictiofauna principalmente em relação as piranhas, que , sem a presença dos Tucunarés (predador natural) tornaria impraticável a balneabilidade em nossas prainhas” disse o Superintendente Estadual da Pesca e Bacias Hidrográficas Chico Martin”.

O Projeto foi apresentado na Assembléia Legislativa do Paraná e segue o rito da casa.