PTI-BR apresenta tecnologias e soluções no maior encontro de inovação da América Latina

Rio Innovation Week, evento referência em empreendedorismo tecnológico e de conexão, deve receber cerca de 40 mil pessoas nos quatro dias do evento.

O Parque Tecnológico Itaipu – Brasil (PTI-BR) estará presente entre os dias 8 e 11 de novembro no Rio Innovation Week (RIW), maior encontro de tecnologia, inovação e negócios da América Latina. O evento, que será realizado no Pier Mauá (RJ), espera reunir cerca de 700 palestrantes, mais de 200 empresas expositoras e mais de 2.000 startups para debater sobre o futuro de diferentes segmentos que movem a economia.

O público do Rio Innovation Week é formado por empreendedores, investidores, instituições de pesquisa, academia, governo e profissionais especializados. O RIW terá diversos espaços com foco em diferentes segmentos do mercado que utilizam a tecnologia como base para crescimento dos negócios, entre os quais o Sociedade 5.0, onde o PTI-BR marcará presença com estande.

A participação da instituição no evento tem como objetivo apresentar as iniciativas e projetos desenvolvidos na temática de hidrogênio verde, cidades inteligentes e agronegócio. Soluções na área de inteligência artificial também serão expostas no estande do Parque Tecnológico por meio de seus Centros de Competências.

Também fazem parte dos atrativos da exposição a participação das startups incubadas no Parque Tecnológico que oferecem soluções inteligentes: a Manfing, plataforma de inteligência artificial que possibilita a previsão de vendas, demandas e comportamento do cliente e o Robô Pluginbot, que irá interagir com o público e fornecer informações sobre o estande e as ações desenvolvidas pelo PTI-BR.

Estão programadas ainda pelo menos quatro conferências, duas delas serão ministradas pelo Diretor de Negócios e Inovação, Rodrigo Régis e pelo Diretor Técnico, Rafael Deitos, sobre o “potencial do hidrogênio verde no Brasil + Programa IH2” e o “hidrogênio verde como vetor de inovação e descarbonização para o setor de energia”, respectivamente.

Contribuição com a tecnologia

Segundo o diretor superintendente do PTI-BR, general Eduardo Garrido, durante os quatro dias da programação do evento, o Parque Tecnológico terá oportunidade de promover e dar visibilidade nacional e internacional às suas soluções tecnológicas, além de ampliar as possibilidades de parcerias, mercados e conexões com empresas e startups. “Teremos a possibilidade de apresentar soluções dos nossos centros de competências e startups incubadas, tanto na área de cidades inteligentes, como em energia e inteligência artificial, contribuindo com a tecnologia e a inovação do País”, afirmou.

Créditos: Eddie Machado/PTI.