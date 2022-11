PTI-BR conclui participação no maior encontro de tecnologia e negócios da América Latina, o Rio Innovation Week

A presença do Parque Tecnológico no evento teve como propósito apresentar, em cenário nacional, as expertises em inteligência artificial, hidrogênio verde, agronegócio e cidades inteligentes.

O Parque Tecnológico Itaipu – Brasil (PTI-BR) encerrou a sua participação no Rio Innovation Week (RIW), o maior encontro de tecnologia e negócios da América Latina, com novas oportunidades de negócios e conexões.

Durante os quatro dias de evento, marcados por muita inovação, tecnologia e empreendedorismo, a instituição pôde demonstrar as soluções e projetos que vem desenvolvendo. Por meio da exposição de tecnologias no estande, que esteve localizado no Espaço Sociedade 5.0, o PTI-BR apresentou as suas soluções tecnológicas em diversas áreas, além de promover sinergia e troca de conhecimento com os visitantes e demais expositores da feira.

O Parque Tecnológico também participou de uma série de iniciativas paralelas, como a realização de palestras, aproximando o público das temáticas de hidrogênio verde, agronegócio e cidades inteligentes. As startups Plugin Bot, Manfing, Marke-se, Um Bom APP, que fazem parte do ecossistema do PTI-BR, também estiveram presentes no RIW apresentando suas soluções.

O RIW começou na última terça-feira (08) e foi encerrado nesta sexta-feira (11), no Pier Mauá (RJ), com a participação de mais de 50 mil pessoas, entre empreendedores, investidores, instituições de pesquisa, academia, governo e profissionais de diferentes áreas. Ao todo foram 700 palestrantes, mais de 200 empresas expositoras e mais de 2.000 startups.

Conexões

O diretor superintendente do PTI-BR, general Eduardo Garrido, ressaltou a importância da participação do Parque Tecnológico no evento. “O Rio Innovation Week foi um excelente momento para o PTI-BR se conectar com o mercado e captar as tendências e oportunidades, além de posicionar as suas soluções na rede de negócios nacional e internacional”, afirmou.

“Também retornamos com a perspectiva de expandir o ecossistema, fomentando a inovação e o empreendedorismo, unindo inovações que possibilitem maior qualidade de vida para o cidadão e que contribuam com mundo mais sustentável e desenvolvido”, destacou o diretor superintendente.

Créditos: Eddie Machado/PTI-BR.