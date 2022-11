PTI-BR está presente no Smart City Expo World Congress 2022, em Barcelona

O evento, realizado de 15 a 17 de novembro, é considerado um dos maiores congressos mundiais sobre Cidades Inteligentes.

O Parque Tecnológico Itaipu – Brasil (PTI-BR) está levando suas experiências e expertises em Cidade Inteligentes para o Smart City Expo World Congress 2022. O evento, considerado um dos maiores congressos mundiais sobre Cidades Inteligentes, está sendo realizado de 15 a 17 de novembro, em Barcelona (Espanha).

No estande Brasil, o PTI-BR está contribuindo, juntamente com a Apex, ABDI e Juganu, no posicionamento do Brasil no tema de Smart Cities no âmbito global, demonstrando potencial técnico, econômico, cultural e comercial. Além da atração de investimentos a partir de parcerias institucionais e comerciais, para fomentar negócios e transferência tecnológicas.

O propósito do PTI-BR é divulgar suas ações e iniciativas no intuito de prospectar oportunidades para o Parque Tecnológico e para Foz do Iguaçu por meio de networking, rodadas de negócios, encontros técnicos e exposições, nas suas temáticas de interesse: Cidades Inteligentes, 5G, hidrogênio verde e microrredes.

Segundo o diretor superintendente do PTI-BR, general Eduardo Garrido, estar presente no Congresso Internacional de Cidades Inteligentes é uma oportunidade para expor e posicionar o Parque Tecnológico como referência em inovação, tecnologia e negócios, no estado do Paraná e no Brasil. “Estamos trazendo para o mundo o nosso programa Vila A Inteligente, mostrando o que temos feito em parceria com a Itaipu Binacional e a cidade de Foz do Iguaçu. Ao mesmo tempo, verificando o que existe de mais moderno nessa temática de Cidades Inteligentes para que possamos desenvolver novas parcerias e negócios”, destacou.

“Também estamos divulgando as iniciativas do PTI-BR, demonstrando que o Brasil desenvolve ciência, empreendedorismo e inovação utilizando as tecnologias para proporcionar bem-estar e qualidade de vida para a população”, afirmou.

Ainda, entre os objetivos da participação da instituição no evento está conhecer soluções e produtos na temática de hidrogênio verde, com foco em networking para rede de hidrogênio; apresentar estratégia do Hub Iguassu e Foz do Iguaçu como modelo para desenvolvimento econômico sustentável por meio do empreendedorismo inovador e conectar empresas de base tecnológica e startups, com soluções em 5G.

Maior do mundo

O CEO Brasil da Juganu, empresa especializada em iluminação pública, Bruno Gemus, também falou sobre a importância da participação no evento. “Estamos em Barcelona apresentando as soluções brasileiras e demonstrando para o mundo, em parceria com a ABDI, Apex e PTI-BR, um exemplo do que poder ser feito de infraestrutura em Cidades Inteligentes a partir da iluminação pública como Hub de conectividade. Nada melhor que estar no Smart City Expo de Barcelona demonstrando isso, como referência no Brasil para o mundo inteiro”, explicou.

O diretor de negócios da Apex Brasil, Lucas Fiuza, representando a empresa disse que: “Estamos muitos felizes em contribuir e proporcionar para o Brasil a presença neste evento tão importante, que nós temos avanços nessa distribuição de tecnologia e desenvolvimento de inovação para o melhor funcionamento das nossas cidades. Contamos que essa presença e parceria se fortaleça nos próximos anos”, ressaltou.

O presidente da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), Igor Calvet, destacou a parceria já desenvolvida com o PTI-BR e agora com a Apex e a Juganu. “Viemos ver o que o mundo tem feito em termos de Cidades Inteligentes e mostrar o que nós temos feito no Brasil. É super importante estar aqui com o ecossistema tecnológico, academias e as pessoas que pensam Cidades Inteligentes. Isso tudo para levar para o Brasil de maneia coordenada o que nós temos de tecnologia e para formulação das próximas políticas públicas”, disse.

Créditos: PTI-BR.