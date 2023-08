Redução de inchaços e edemas – o que fazer?!

Certamente, entender os motivos subjacentes para os inchaços no corpo é essencial para escolher os tratamentos adequados:

1. Retenção de líquidos:

A retenção de líquidos ocorre quando o corpo não consegue eliminar o excesso de líquido, levando ao acúmulo nos tecidos. Isso pode ser causado por fatores como dieta rica em sódio, desequilíbrios hormonais, problemas renais ou cardíacos.

2. Lesões e traumatismos:

Lesões, como entorses, contusões e fraturas, podem levar a inchaços devido à inflamação e ao acúmulo de fluidos na área afetada.

3. Cirurgias:

A cirurgia pode resultar em inchaço como parte do processo de cicatrização. Isso é especialmente comum após procedimentos invasivos.

4. Infecções:

Infecções bacterianas ou virais podem causar inchaços em áreas afetadas, como gânglios linfáticos inchados em resposta a uma infecção.

5. Insuficiência venosa:

Problemas nas válvulas das veias podem dificultar o fluxo adequado de sangue de volta ao coração, levando ao acúmulo de sangue e líquidos nas pernas e tornozelos.

6. Insuficiência cardíaca:

Quando o coração não consegue bombear o sangue eficientemente, o sangue pode se acumular nos tecidos, causando inchaços nas extremidades.

7. Doenças renais:

Problemas renais podem levar a uma diminuição na eliminação adequada de líquidos e toxinas do corpo, em consequência resultando em inchaços.

8. Problemas linfáticos:

Qualquer disfunção no sistema linfático, como má formação congênita ou obstrução, pode levar a um fluxo linfático inadequado e, consequentemente, a inchaços.

9. Doenças crônicas:

Condições como a síndrome do ovário policístico (SOP), doenças autoimunes e hipotireoidismo podem causar retenção de líquidos e inchaço.

10. Gravidez:

Durante a gravidez, as mudanças hormonais, o aumento do volume sanguíneo e a pressão sobre as veias podem causar inchaço nas pernas e nos pés.

11. Medicamentos:

Alguns medicamentos, como os que são prescritos para hipertensão ou esteroides, podem contribuir para a retenção de líquidos.

As massagens linfáticas são frequentemente recomendadas para reduzir inchaços e edemas

Pois têm como objetivo estimular o sistema linfático, responsável pela remoção de toxinas, excesso de líquidos e resíduos metabólicos do corpo. Aqui estão alguns benefícios das massagens para o tratamento de inchaços:

Estímulo do sistema linfático: A massagem linfática utiliza movimentos suaves e rítmicos para direcionar o fluxo linfático, senso assim, ajuda a aumentar a circulação e a remoção de líquidos em excesso que causam o inchaço.

Redução do edema: A técnica da massagem linfática ajuda a drenar o excesso de líquido acumulado nos tecidos, pois é especialmente benéfico para reduzir edemas pós-operatórios, inchaços causados por retenção de líquidos ou problemas circulatórios.

Melhoria na circulação: Ao estimular o sistema linfático, a massagem também pode melhorar a circulação sanguínea, ou seja, contribui para a oxigenação dos tecidos e ajuda na remoção de resíduos metabólicos.

Desintoxicação: O sistema linfático é uma parte essencial do sistema de desintoxicação do corpo. A massagem linfática pode auxiliar na eliminação de toxinas, o que pode contribuir para a redução do inchaço.

Desintoxicação: O sistema linfático é uma parte essencial do sistema de desintoxicação do corpo. A massagem linfática pode auxiliar na eliminação de toxinas, o que pode contribuir para a redução do inchaço.

Alívio do desconforto: A manipulação suave dos tecidos durante a massagem pode proporcionar alívio imediato de desconfortos associados ao inchaço, como sensação de peso e pressão.

Recuperação pós-operatória: Após cirurgias, é comum ocorrer acúmulo de líquidos em determinadas áreas do corpo. A massagem linfática pode ser parte integrante da reabilitação, portanto, acelerar recuperação e a reduz o inchaço pós-operatório.

Promoção da cicatrização: Ao melhorar a circulação e reduzir o inchaço, as massagens linfáticas podem contribuir para a melhoria da cicatrização de tecidos lesados.

Relaxamento: Além dos benefícios físicos, a massagem linfática pode ter efeitos relaxantes e calmantes. Visto que o relaxamento induzido pela massagem reduz a tensão muscular e a resposta ao estresse, o que por sua vez xontribui para a redução do inchaço.

Lembre-se de que é importante procurar um profissional qualificado e experiente para realizar massagens linfáticas.

Por Regiane Telles