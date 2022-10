Regime especial garante fornecimento de energia nas eleições 2022

Usina de Itaipu também adotará medidas especiais de segurança operacional, em coordenação com o Operador Nacional do Sistema (ONS). Vigência é de sábado (29) a segunda-feira (31).





A usina de Itaipu e as principais empresas do setor elétrico vão operar em regime especial, neste fim de semana, para garantir o fornecimento de energia durante o segundo turno da eleição presidencial, em todo o País, e nos 12 Estados em que também haverá segundo turno para a escolha dos governadores.

O esquema especial entra em vigor à 0h de sábado (29) e se estende até às 7h de segunda-feira (31), com medidas específicas para as 24 horas de domingo (30), dia da votação. As medidas são as mesmas adotadas no primeiro turno (2 de outubro), com adequações. As empresas do setor elétrico brasileiro atendem às diretrizes do Operador Nacional do Sistema (ONS), responsável pela coordenação do Sistema Interligado Nacional (SIN).

De acordo com nota técnica do ONS, as medidas adicionais de segurança incluem “suspensões de trabalhos no sistema, maximização da disponibilidade de equipamentos e intensificação do monitoramento das condições climáticas entre outras”.

No caso de Itaipu, manutenções corretivas (não programadas) serão feitas somente após análise de riscos e benefícios; previsões de afluência e programação de geração serão atualizadas diariamente; e a usina vai permanecer com todas as unidades geradoras disponíveis.

Além disso, equipes da Operação e Manutenção permanecerão de sobreaviso no período, para atuar em cooperação com as equipes da Operação em Tempo Real em caso de necessidade.

O ONS indicou ainda, especificamente para o domingo, a adoção do critério de segurança operacional N-3 para algumas partes do sistema de transmissão, para que a produção e a transmissão de energia no País sejam realizadas em um nível maior de confiabilidade. Desta forma, o SIN estará pronto para suportar, por exemplo, a queda de até três linhas de 765kV do sistema que transmite a energia de Itaipu, ao mesmo tempo. Em situações normais, o critério adotado é o N-1.

As medidas adicionais de segurança no setor elétrico são adotadas sempre quando há eventos de grande relevância no país, como as próprias eleições, jogos da seleção brasileira em Copa do Mundo ou visita do papa.

Turismo

Também por causa das eleições, o Complexo Turístico Itaipu (CTI) suspendeu no domingo (30) o passeio Itaipu Especial, dentro da área industrial da usina. O objetivo é atuar preventivamente e minimizar as possibilidades de ocorrências, concentrando os esforços das equipes da Segurança Empresarial nas atividades de rotina ligadas à segurança da geração de energia na usina.

Os demais passeios (Itaipu Panorâmica e Refúgio Biológico Bela Vista) vão operar normalmente no domingo. Quem já adquiriu ingressos para o Itaipu Especial para o dia da eleição será ressarcido e receberá como cortesia entradas para a visita Itaipu Panorâmica.

Para mais informações, entrar em contato com o Turismo Itaipu pelo telefone (45) 3576-7000 ou pelo e-mail info@turismoitaipu.com.br.

Créditos: Alexandre Marchetti/Itaipu Binacional.