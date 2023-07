Conheça os Benefícios do Reiki

Essa prática (reiki) visa alcançar um estado de plenitude e equilíbrio interior, por meio da busca pela harmonia entre o corpo, a mente e o espírito.

Reiki é um termo utilizado para se referir a uma prática de autodesenvolvimento e transformação pessoal, que tem origem nas filosofias orientais, mais especificamente no Budismo e no Zen.

O termo “Heike” vem do japonês e pode ser traduzido como “caminho da harmonia” ou “caminho da paz interior”.

Ele surgiu séculos atrás, como uma forma de ajudar as pessoas a lidarem com o estresse, as preocupações e os desafios da vida cotidiana.

Princípios de base

A terapia se baseia em princípios como a meditação, a concentração, a praticantes conscientes e o desenvolvimento da compaixão.

Os benefícios do Reiki são muitos e abrangem diversos aspectos da vida

Ao praticar o Reiki regularmente, é possível experimentar um aumento da sensação de calma e tranquilidade, não apenas melhorar a capacidade de concentração e foco, mas reduzir o estresse e a ansiedade, além de promover o autoconhecimento e o desenvolvimento pessoal.

Além disso, o Reiki pode trazer benefícios físicos, como o fortalecimento do sistema imunológico, a melhora da qualidade do sono e alívio de dores e estresse muscular.

Portanto, também contribui para o desenvolvimento de habilidades sociais, como a empatia, a paciência e a tolerância, a eficiência dos relacionamentos interpessoais.

A prática

Vale ressaltar, recomenda-se buscar orientação de profissionais, que possam guiar em sua jornada. Existem diversas técnicas e métodos dentro do Reiki, e cada pessoa pode encontrar aquele que mais se adequa às suas necessidades e compulsão.

Em suma, ao adotar o Reiki em sua vida, é possível vivenciar uma transformação pessoal significativa, alcançando uma vida mais plena e harmoniosa.

Por Regiane Teles.

