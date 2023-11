Sabores do Iguaçu e as imersões turísticas sustentáveis

Há mais de três décadas adoçando a Terra das Cataratas e com um histórico de ações sustentáveis a Oficina do Sorvete criou as imersões, “Experiência” e a “Degustação”, Sabores do Iguaçu.

O objetivo das imersões é proporcionar uma experiência única, ampliar demanda através da linha de sorvete da empresa premiada, “Sabores do Iguaçu” e contribuir com a diminuição da extinção de espécies de frutas nativas da Mata Atlântica.

Ações baseadas na linha de sorvetes premiada produzida com frutas nativas da região ameaçadas de extinção.

Matéria-prima fornecida por pequenos produtores de sistemas agroflorestais do entorno do Parque Nacional do Iguaçu.

O QUE SÃO ESTAS IMERSÕES?

São dois atrativos do turismo de experiência, um nicho que representa uma nova forma de fazer turismo, onde há interação real com o espaço. Base para o projeto SABORES DO IGUAÇU.

A Experiência acontece na sorveteria de forma presencial, uma imersão de 1h30. O público fará uma degustação sensorial de até oito sabores de gelatos de frutas nativas da estação enquanto descobre a história regional.

Tudo servido em um prato que é uma verdadeira obra de arte, com flores comestíveis, colorido e encantador. Além de até duas paletas da mesma linha e um sorvete de creme servido em uma casquinha crocante, receita original da família usada há mais de 70 anos.

Durante o encontro, uma equipe preparada interage com o público e revela histórias das frutas nativas, da empresa, conceitos sustentáveis, histórias e curiosidades regionais. Entre as palestrantes, as sócias-proprietárias, Cristina Muggiati e Maria Ivone Ventura e a jornalista internacionalista Mônica Nasser Dornelles.

Os presentes são instigados a interagir e descobrir, de forma sensorial, o sabor de cada fruta. Tudo em um ambiente acolhedor, com cheirinho de mata e apenas 30 lugares. Sessões agendadas diretamente pelo instagram da empresa @oficinadosorvete ou no parceiro @loumartur.

Ao final do encontro, os participantes podem desfrutar de uma varanda com um pôr do sol deslumbrante e no coração da cidade.

Já a Degustação é ideal para os turistas com um tempo mais restrito, em uma imersão de apenas 30 minutos de forma individual. Esta imersão não precisa ser agendada.

Ao chegar à sorveteria e adquirir o ingresso, o público recebe um kit especial com tablet e fone de ouvido, encaminhado ao piso dois da Oficina do Sorvete terá acesso a uma página colorida guiada e fará uma degustação sensorial do belo prato de sorvetes de frutas nativas, descobrirá curiosidades e histórias das frutas de uma forma mais compacta e sem uma equipe completa.

As duas ações agradaram e têm como públicos-alvo turistas e moradores da região.

Fonte/ fotos:

ASSESSORIA DE IMPRENSA E MKT OFICINA DO SORVETE

Mônica Nasser Dornelles