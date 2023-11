São aprovadas contas do Poder Executivo

O parecer favorável sobre as contas do TCE apoiou a decisão da Câmara com 12 votos a favor e 3 contra.

As Contas Administrativas de Foz do Iguaçu relativas ao ano de 2021 foram aprovadas através da Proposta de Lei nº 25/2023 em sessão extraordinária na segunda-feira, 28 de novembro.

Foram 12 votos a favor e 3 contra: vereadores Cabo Cassol (Podemos), Galhardo (Republicanos) e Marcio Rosa (PSD). Na ausência do Presidente João Morales (União Brasil), a sessão foi presidida pelo primeiro-vice, vereador Rogério Quadros (PTB).

De acordo com o vereador Ney Patrício (PSD), relator do projeto pela Comissão Mista:

“Por parte da Comissão Mista, na qualidade de relator, o que nos cabe é a análise muito mais técnica e jurídica do que política. Portanto, o parecer do Tribunal de Contas veio favorável à aprovação, sem nenhuma ressalva. A Comissão seguiu o mesmo caminho e entendimento. O projeto veio para o plenário e foi aprovado”

Fonte: Câmara Foz

