Semana do Meio Ambiente – Atividades para crianças!

O projeto FanBio, da UNILA, em parceria com o Refúgio Biológico Bela Vista, da Itaipu, está organizando uma série de atividades divertidas para as crianças durante a Semana do Meio Ambiente.

Que acontecerá de 8 a 15 de junho no Cataratas JL Shopping. Das 13h às 19h!

Os organizadores oferecem diversas atividades gratuitas, unindo informação e diversão.

Para comemorar a Semana do Meio Ambiente, o projeto de extensão FanBio, da UNILA, e o Refúgio Biológico Bela Vista, da Itaipu, prepararam atividades lúdicas destinadas às crianças. Os organizadores irão realizar o evento no Cataratas JL Shopping, de 8 a 15 de junho, e eles irão disponibilizar as atividades das 13h às 19h.

As atrações da “Semana do Meio Ambiente – Tem na Floresta?”

“Incluem uma minifloresta com plantas nativas, cheiros e sons. Além disso, eles irão realizar exposições e atividades com lupa e microscópio. Enquanto o evento, eles distribuirão mudas nativas, fanzines do projeto, dinossauros e origamis de sapos”

No espaço dedicado ao conhecimento sobre o mosquito transmissor da dengue, Aedes aegypti, e o Aedes albopictus:

Intitulado “Conhecendo o Aedes aegypti e o Aedes albopictus, os mosquitos dos vários vírus” pois as crianças terão a oportunidade de aprender mais sobre o ciclo de vida desses mosquitos.

Por meio do uso de lupa e atividades lúdicas, eles irão fornecer a todos, crianças e adultos, uma melhor compreensão sobre os hábitos e o habitat desses mosquitos.

No “Museu itinerante de microbiologia”

Eles permitirão que as crianças explorem diferentes tipos de fungos usando um microscópio. Além de tudo, elas poderão montar uma placa de crescimento de fungos com massinha de modelar para levar para casa.

Outra atividade oferecida será a montagem de uma representação de um aquário feito com materiais recicláveis

Onde as crianças poderão desenhar e pintar animais e plantas. Aliás, no espaço “Tem sapo na rua”, eles irão proporcionar uma oportunidade para as crianças observarem e tocarem exemplares de anfíbios de uma coleção de espécies, além de ouvirem a vocalização desses animais.

Ao final da atividade, eles irão permitir que cada criança leve consigo um origami de sapinho.

Na “Oficina de tintas naturais”, eles irão ensinar as crianças a produzirem suas próprias tintas naturais utilizando ingredientes como cúrcuma, terra e café. Elas terão a oportunidade de utilizar essas tintas em blocos artesanais e também fazer colagens com sementes e folhas secas. Além disso, no espaço “Animais e plantas da nossa floresta”, eles apresentarão às crianças diversas plantas nativas, frutos e sementes. Eles também irão oferecer jogos!

No “Clube da Evolução”, as crianças conhecem criaturas pré-históricas em forma de brinquedos, livros, filmes e desenhos. Além do mais encontrarão dinossauros, pterossauros e outras criaturas extintas que viveram na região de Foz do Iguaçu.

Portanto, são utilizados fósseis e réplicas de fósseis. Haverá também atividades como montar ossos de dinossauros no papel e fingir que está cavando em busca de fósseis. Ao final, você pode levar para casa o fanzines “Casa dos Seres Pré-históricos”.