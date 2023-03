SESC E HMCC – No Combate à Dengue

O Hospital Ministro Costa Cavalcanti participa da Campanha de Combate à Dengue

“Aqui o mosquito não entra” a instituição é parceira na campanha desenvolvida pelo SESC, envolve colaboradores e seus familiares do HMCC com o intuído de eliminar focos do mosquito.

Foi criada uma competição virtual entre os iguaçuenses, ela ocorre através do aplicativo Sesc Paraná, e é uma iniciativa do Conselho Regional do Sesc PR, o Sistema Fecomércio Sesc Senac PR que lançou o módulo Contra a Dengue que está hospedado no aplicativo. Eles premiarão pessoas ou grupos que mais eliminarem focos da doença.

Senso assim, nesse mês de março, o hospital criou um time para a “competição virtual”, como forma de incentivar os colaboradores, além dos prêmios da campanha, eles também ganharão prêmios como um passeio e jantar, com direito a um acompanhante, no Katamaram II, entre outros.

“É importante agir para prevenir e reduzir os criadouros da dengue. Temos que desenvolver ações para controlar.”

Nosso pensamento é envolver o maior número possível de pessoas para que todos possamos proteger nossas cidades!

O Comitê de Qualidade de Vida e o Comitê de Gestão Ambiental do HMCC também apoiarão a campanha.

O grupo se reunirá para formar uma força-tarefa para desenvolver atividades fora do HMCC.

“É fundamental que adotemos medidas de prevenção e redução dos criadouros de dengue, precisamos desenvolver ações de promoção, prevenção e controle dos agravos, seja no nosso domicílio, na comunidade onde residimos e também no nosso ambiente de trabalho”

Disse enfermeira do Serviço de Controle de Infecção do Costa Cavalcanti, Regiane da Silva, também membro do Comitê de Combate à Dengue de Foz do Iguaçu.

Mãos à obra!

Para participar: os funcionários devem baixar o aplicativo do Sesc Paraná;

fazer o cadastro para iniciar o combate;

retirar os criadouros do Aedes aegypti e enviar fotos do antes e depois dos criadouros.

A participação também é possível pelo site sescpr.com.br/contradengue/.

Este site também contém regras e instruções para o envio de fotos.

“O objetivo é eliminar floreiras, sacolas plásticas que acumulam água na rua, copos, todos os criadouros”. Disse Mariel Borges, do Sesc-PR.

O concurso, após aprovação da equipe técnica, será uma disputa entre os participantes pela maior pontuação obtida na filmagem de focos e focos desmatados. A campanha dentro do HMCC ocorrerá até 29 de maio de 2023.

Fonte: Sesc/CCIH-HMCC.