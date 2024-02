Sucesso! Conheça o Programa de Capacitação AMP 4.0

Nesta segunda-feira (19), 93% das vagas já estão preenchidas, apenas quatro dias após o lançamento do “Programa de Treinamento AMP 4.0”

Conheça o programa

Este projeto oferta 16 mil vagas para servidores municipais, em quatro áreas de atuação: autismo, alfabetização e letramento, gestão de esporte e lazer e ainda, licitação de contratos (conforme a lei 14,133).

Conta ainda com a colaboração entre a Itaipu Binacional e a Associação dos Municípios do Paraná (AMP)

Investimento de 48 milhões!

Para Enio Verri – Diretor Geral da Itaipu Binacional :

“A velocidade com que as vagas foram preenchidas mostra como havia uma demanda por essa capacitação. Estamos muito felizes em poder ofertar esse treinamento que será muito importante para a carreira dos profissionais e para a população, que ganha em qualidade de atendimento no serviço público”.

Inscrições:

As inscrições começaram na última quinta-feira (15) e seguem até o dia 29 de fevereiro, a menos que, ocorra preenchimento de todas as vagas antes.

Na manhã de ontem (19), o programa contava com um total de 15.006 assinantes.

Destes, em suma, 8.279 se inscreveram no Programa Autismo, 3.263 no Programa Alfabetização e Letramento, 2.678 no Programa de Licitações e Contratos e 786 do Programa de Gestão do Esporte e Lazer.

O lançamento do projeto aconteceu em Curitiba e contou com a presença do gerente geral de Itaipu, Brasil, Enio Verri, do presidente da Associação dos Municípios do Paraná (AMP), Edimar Santos, em seguida dos prefeitos e prefeitas de todo o Paraná.

O curso será nos formatos Educação a distância (EaD) e presencial.

As inscrições são no seguinte link: https://poliscivitas.com.br/AMP/

Fonte: Imprensa Itaipu Binacional.